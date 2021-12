Videóajánló: Szent-Györgyi Albert testamentuma

– Jó estét professzor úr, mivel foglalkozik?

– Krumplit hámozok.

– Bocsánat, nem tudom, jól hallottam?

– Igen, persze, krumplit hámozok. Nincs ebben semmi meglepő, végzünk mi ennél bonyolultabb dolgokat is, ez még nem az egész biokémia. Az emberben is és a krumpliban is végeredményben ugyanaz az élet mozog. A sejt életét, az élő szövet működését akarjuk megérteni. Majdnem mindegy, hogy saját sejtjeinket vagy a krumpli sejtjeit tanulmányozzuk.