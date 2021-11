Videóajánló: Az internettel nőttünk fel, ezért azt hisszük, hogy az internet is felnőtt

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A techvilág lelkiismeretének is nevezett Sherry Turkle az Amerikai Tudományos és Művészeti Akadémia tagjainak tartott online előadásán arról beszél, hogyan változott meg a viszonyunk a koronavírus-járvány kirobbanása óta eltelt időszakban a technológiához. Miért alakul ki a Zoom-fáradtság, miért térünk vissza a telefonbeszélgetésekhez és miért volna elengedhetetlen, hogy a kisgyerekeket ne iPadekkel nyugtassuk meg.

Ki?

Sherry Turkle, az MIT szociológiával és pszichológiával foglalkozó professzora, aki Reclaiming Conversation: The Power of Talk in the Digital Age (A beszélgetés visszakövetelése/visszaszerzése: A beszéd ereje a digitális korban) című könyvével robbant be a köztudatba 2015-ben. Évtizedek óta kutatja a technológia hatását az emberi pszichére, az emberi kapcsolatokra, miközben egyáltalán nem technológia-ellenes: kifejezetten megbecsült insider a techvilágban, néhányan a techvilág lelkiismeretének is nevezik.

Mit?



Az Empathy & Technology after COVID című beszélgetésben saját, karanténban eltöltött élményein keresztül és azokon túl leginkább arról mesél, hogyan változott meg a platformokhoz való viszonyunk, hogyan és miért alakul ki a Zoom-fáradtság, mi az oka annak, hogy diákjainak a digitális korszak kellős közepén megnyitotta a telefonos fogadóórák lehetőségét. Kérdésekre válaszolva érinti a közösségi média felelősségét és a technológia demokráciára gyakorolt hatásait is.

Turkle-t az utóbbi időben elsősorban az érdekli, hogyan hat a technológia az emberi figyelemre, az empátiára való hajlamunkra és arra a képességünkre, hogy mennyire tudunk egyedül lenni és kezdeni valamit önmagunkkal. A kutató a videó egy pontján arra jut, a karantén idején az derült ki, hogy amikor a világ összes ideje a rendelkezésünkre áll, hogy a gépeinkkel lehessünk, leginkább arra vágyunk, hogy magunkhoz ölelhessünk mindent, ami humán.

Hol?

A videó 2020. július 9-én készült, az Amerikai Tudományos és Művészeti Akadémia tagjai számára. A beszélgetést David Oxtoby, az akadémia elnöke vezeti, és a videó utolsó részében a tagok kérdeznek Sherry Turkle-től.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: