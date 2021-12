Videóajánló: A természet varázslatos világa a négyágú pénisztől a világ leggyorsabban táplálkozó élőlényééig

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

A természet varázslatos, gyönyörű, lenyűgöző, baromi undorító és nagyon vicces. Az ember például azt hinné, hogy egy kacsában nincs semmi különös, de hát a legtöbben ezt hitték Ted Bundyról is, aztán tessék. Egy hangyászsül-kölyöknél igazából nem létezik ártatlanabb látvány, erre kiderül, hogy ezeknek az állatoknak négyágú péniszük van. A csillagorrú vakondról az ember igazából azt se nagyon tételezné fel, hogy létezik, de nemhogy létezik, hanem ez a világ leggyorsabban táplálkozó élőlénye (Boborján, ne figyelj ide!).

Ilyen és ehhez hasonló információmorzsák váltogatják egymást Ze Frank videóiban különböző kiszólásokkal, hülye hasonlatokkal és viccekkel, valamennyire a klasszikus természetfilmek hangulatát idézve (a sorozat komolyságát jól mutatja, hogy létezett egy különkiadás Morgan Freemanről is).

A videói a mai napig milliós nézettséget értek el, és bár a True Facts sorozat már 2012-ben indult, nem mindenki ismeri – annál is inkább, mert egy ideig úgy tűnt, hogy Ze Frank megunta a műfajt, és mással foglalkozik. Szerencsére nem így volt, a friss termésben akad szúnyog, disznó, kullancs és minden más finomság is, igaz, a formátum kicsit változott, a régebben szokásos néhány perces videók helyett egy-egy epizód most már inkább tíz perc környékén jár.

Ki?

A True Facts sorozat mögött a Buzzfeed Motion Pictures egykori elnöke, Hosea Jan „Ze” Frank áll, aki már az internet hajnalában is tudta, hogy mitől döglik a légy. Hol online celebként, hol online performance-művészként emlegetik, volt zenész, készített filmet, vezetett showműsort, tanított egyetemen és visszatérő vendég a TED-en, egyébként idegtudományból szerzett diplomát. A YouTube-ra 2006-ban regisztrált, az állatos (és Morgan Freemanes) sorozaton kívül több száz videót töltött fel. Ze weboldalán valóságos kincsesbánya lapulhat a beszédeitől a régi flashjátékokon át a zenékig, csakhogy ezek javarészt flashben voltak fenn, annak meg már harangoztak. A probléma persze emulátorral még megkerülhető.

Hol?

Javarészt a YouTube-on: a szúnyogokról szóló epizód egy hónapja került fel, a vaddisznók négy hónapja, de érdemes a régebbi adásokból is szemezgetni. Íme, a három legjobb:

Korábbi videóajánlóink: