Meghalt Richard Leakey, a kenyai elefántok megmentője

77 éves korában elhunyt Richard Leakey paleoantropológus, környezetvédő és politikus, a Kenyai Nemzeti Múzeum egykori igazgatója. Leakey halálhírét a kenyai kormány vasárnap jelentette be.

Richard Leakey elsősorban környezetvédőként vált ismertté, ő vezényelte le azokat a látványos akciókat, amikor az elkobzott elefántcsontok felgyújtásával hívta fel a világ figyelmét az afrikai vadvilág szomorú helyzetére. Leakey a nyolcvanas évek végén kezdett el vadvédelemmel foglalkozni, amikor Kenyában az elefántok helyzete annyira kétségbeejtőre fordult, hogy az országnak nemzetközi nyomásra is lépnie kellett az elefántok védelmében.

Richard Leakey Fotó: YASUYOSHI CHIBA/AFP

Mielőtt politikai pályára lépett volna, Leakey már elismert antropológus volt, első két könyvében (Origins, People of the Lake) a Homo erectus felemelkedésével és bukásával foglalkozott. Felfedezései további bizonyítékokkal szolgáltak az emberiség afrikai eredete mellett. 1981-ben forgatta le azt a hétrészes dokumentumfilm-sorozatot (The Making of Mankind) a BBC-nek, amivel világszerte ismertté vált.

Kiadta a tűzparancsot

Miután a nyolcvanas évek végén megtették a kenyai vadvédelmi szolgálat igazgatójává, radikális lépéseket tett az elefántok védelmében, egyebek mellett felhatalmazta a vadőröket, hogy felszólítás nélkül lőjenek az orvvadászokra. 1993-ban egy új pártot alapított, majd az elefántvédelemről a korrupció elleni küzdelemben tüntette ki magát, mielőtt visszatért volna a vadvédelmi szolgálat élére.

A politika mellett megmaradt eredeti szakmájánál is: a New York-i Stony Brook Egyetemen antropológiát tanított. 2004-ben megalapította a WildlifeDirect nevű jótékonysági egyesületet, amely a környezetvédelmi blogok támogatásán keresztül próbálta megóvni Afrika veszélyeztetett állatait, amely fontos szerepet játszott a kongói hegyi gorillák megóvásában.

