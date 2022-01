Későbbi iskolakezdést javasolnak svájci kutatók, miután megvizsgálták a kamaszok alvási szokásait

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Bár a covidjárvány alatti iskolazárások rengeteg gyereket szakítottak el barátaiktól és tanáraiktól, és az elszakadás sokak mentális egészségét is próbára tette, egy friss svájci kutatás megmutatta, hogy legalább egy pozitív hatása is volt az iskolalátogatási szünetnek.

A Zürichi Egyetem kutatásában olyan kamaszokat vizsgáltak, akik a járvány első hullámában, 2020 márciusa és júniusa között otthonról tanultak, és azt találták, hogy ez idő alatt sokkal többet aludtak naponta, aminek hatására jelentősen javult az életszínvonaluk egészségügyi szempontból. A svájci kamaszok a lezárások alatt átlagosan 75 perccel többet aludtak naponta, valamint az alkohol- és koffeinfogyasztásuk is csökkent.

A kutatás során 3600 Zürich-közeli középiskolást kértek arra, hogy számoljanak be a tapasztalataikról, vezessenek alvásnaplót, és figyeljék az egészségügyi és viselkedési jellemzőiket, a tudósok által megadott szempontok alapján. Az eredményeket ezután összehasonlították egy hasonló kutatással, amit még a járvány előtt, 2017-ben végeztek el 5300 diákon. Ebből kiderült, hogy az otthonról tanulók átlagosan 90 perccel később ébredtek fel, valamint 15 perccel mentek aludni tanítási napokon, mint a 2017-es vizsgálat résztvevői.

Összességében a lezárásokat megélő gyerekek jólléte is javult, ugyanis az értékek alapján fittnek és energikusnak érezték magukat, több idejük jutott magukra, és a megnőtt szabadidőt is értékelték, miközben kisebb mértékben arról is beszámoltak, hogy magányosabbak voltak a járványügyi korlátozások alatt, és hiányzott a barátokkal töltött idő.

A kutatók szerint az eredmények arra is utalnak, hogy járványtól függetlenül is érdemes lenne későbbre tolni az iskolakezdést, hogy a gyerekek ki tudják aludni magukat, és így jobban tudjanak koncentrálni a tanulásra. Erre egyébként korábban már számos kutatás rámutatott, és vannak olyan szakértők, akik szerint a középiskolai tanítást nem szabadna délelőtt 10-11 óra előtti időpontban elkezdeni.