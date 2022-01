Pusztítja az űrhajósok vörösvérsejtjeit az űrutazás

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Egy nemrégiben megjelent tanulmány szerint az űrhajósok szervezetében az űrállomáson töltött idő alatt 54 százalékkal több vörösvérsejt pusztult el, mint normális földi körülmények között.

Maga a jelenség nem számít újdonságnak, már az első küldetések óta ismert, hogy az űrbéli tartózkodás enyhe vérszegénységet okozhat, de most az is kiderült, hogy nem egyszeri csökkenésről van szó, hanem a trend az egész űrben töltött időre jellemző, sőt, egy évvel a Földre történő visszatérés után is alacsonyabb adatokat mértek az űrhajósok szervezetében, mint az űrutazás előtt.

A korábbi feltételezések szerint a vérszegénység csak az űrutazás első tíz napján számít jellemző tünetnek, azután a vörösvérsejtek száma visszatér a földi értékek közelébe. Mint kiderült, nem ez a helyzet: a csökkenés az egész út alatt megfigyelhető, de valószínű, hogy az űrhajósok szervezete válaszképpen több vörösvérsejtet termel a súlytalanságban, mint egyébként, ezért ússzák meg az utat enyhe vérszegénységgel.

Guy Trudel, az Ottawai Egyetem kutatóorvosa szerint ez az űrben nem is jelent olyan hatalmas problémát, de egy marsi küldetésnél már gondokat okozhat. Jó hír, hogy a Földre történő visszatérés után a vérszegénység gyógyítható, de a mostani kutatás szerint annak ellenére, hogy három-négy hónappal a küldetés során mind a tizennégy űrhajósnál normál értékeket mértek, a vörösvérsejtek még egy évvel később is 30 százalékkal gyorsabban pusztultak, mint az út előtt.

A jelenség ismert, az oka még nem

Trudelék arra is rájöttek, hogy minél hosszabb a küldetés, annál nagyobb a veszélye a súlyos vérszegénység kialakulásának. Bár a vizsgált űrhajósoknál ez még nem okozott komolyabb panaszokat, a kutatók szerint a hosszabb, a Marsot vagy a Holdat célzó küldetéseknél ezt is figyelembe kell venni a felkészülésnél.

A probléma, még ha kisebb mértékben is, az űrturistákat is érintheti: a kutatók szerint a rövid küldetéseket követően az űrhajósok 7 százalékánál mértek csökkent értékeket, amelyek a visszatérést követően 24 nap alatt normalizálódtak.

Trudel szerint a jelenség pontos okai egyelőre még nem ismertek, de ha kiderülne, hogy mi okozza ezt az állapotot, az az űrhajósokon kívül a földi betegeknek is használna: a kutatóorvos valószínűnek tartja, hogy az űrhajósok vérszegénységét ugyanaz a mechanizmus válthatja ki, mint azokét, akik ágynyugalomra kényszerülnek, és utána csökken le drasztikus mértékben a vörösvérsejtszámuk, ha pedig erre sikerülne gyógymódot találni, a felépülésüket is meg lehetne gyorsítani.

