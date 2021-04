Musk szerint aki a Marsra készül, könnyen odaveszhet

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Elon Musk, a SpaceX vezére egy interjúban az Antarktisz felfedezéséhez hasonlította a Mars meghódítását: szerinte az erre vállalkozó pionírok közül sokan meg fognak halni, rettentő kényelmetlenségekben lesz részük, folyamatosan veszélyben lesznek, és még ha vissza is térnek, a dicsőségen kívül nem sok mindennel lesznek gazdagabbak, de mivel önként vállalkoznak a feladatra, a veszélyeket is felvállalják.

Musk ahhoz hasonlította az önkéntesek toborzását, mint amikor Ernest Shackleton legénységet toborzott az Antarktisz meghódítására: a hirdetésre állítólag ötezren jelentkeztek annak ellenére, hogy nem sok élvezettel kecsegtetett az út. A hirdetés egyébként állítólag nem létezett, legalábbis ebben a formájában nem, de Musk és a NASA toborzása nem is olyan sokára már valósággá válhat.

Annak ellenére, hogy a SpaceX eddigi kilövései többségében a prototípus felrobbanásával jártak, Musk szerint már nem kell sok idő a Mars meghódításához. Erre Musknak már kész tervei is vannak: a Föld körül elhelyezett Starlink műholdas rendszerhez hasonlóan a Mars köré is kommunikációs műholdakat akar telepíteni, óriásvárost álmodott a bolygóra, sőt, még a marsi életet szabályozó törvényekre is kitért, mivel ezeknek szerinte nem kötelező megfelelniük a földi szabályoknak.

Nemsokára lehet jelentkezni

Musk tavaly bejelentette, hogy 2026-ban megkezdődik a toborzás, nem sokkal később pedig útnak is indulhat az első űrhajó a Marsra, az eddigi fejlemények tükrében ez viszont elég valószínűtlennek tűnik. A SpaceX-főnök szerint pedig az emberiségnek nincs más választása: ha valami jóvátehetetlen történne a Földdel, nincs más megoldás, mint egy másik bolygó után nézni.

Musk 2022-ig egy legénység nélküli űrhajót akar útnak indítani a Mars irányába, ha sikerül rábírni a hordozórakétákat arra, hogy ne robbanjanak fel, 2026-ig pedig már embereket is küldene a bolygóra. A Starship űrhajón a rakományon kívül száz ember fér majd el.

Maga Elon Musk korábban már bejelentette, hogy a Marson szádékozik meghalni, igaz, az excentrikus milliárdos kifejezetten szeret nagyokat mondani, amikor épp nem a különböző kriptovaluták piacát kavarja fel, előszeretettel szakért a covidról, a tökéletesen működő Teslákról vagy akár arról, hogy miért jó ötlet lángszórót árulni boldog-boldogtalannak.

A mostani kijelentéseivel viszont valószínűleg nem túloz: a Mars nem tűnik kifejezetten kellemes helynek az ember számára, és még ha sikerül is landolni a vörös bolygón, hihetetlenül sok veszély leselkedik a hódítókra - a kozmikus háttérsugárzás miatt pedig már az sem biztos, hogy egyáltalán élve eljuthatnak a Marsra.

