Videóajánló: Minden, amit a földön kívüli intelligencia kutatásáról tudni érdemes

Ki?

Keith Cooper asztrofizikát tanult a Manchesteri Egyetemen, de később a kutatás helyett az ismeretterjesztést választotta, így került 2006-ban a legnagyobb brit csillagászati magazin, az Astronomy Now szerkesztőségébe, ahol azóta vezető szerzői és szerkesztői pozíciót foglal el. Az asztrofizika, a kozmológia és a bolygókutatás mellett leginkább a földön kívüli intelligencia keresésére irányuló interdiszciplináris tudományág, a SETI iránt érdeklődik, ennek történetéről és lehetőségeiről írt könyvet 2019-ben The Contact Paradox címmel.

Mit?

A számos tudományterületet magába foglaló SETI-ről kevesen tudnak olyan közérthetően beszélni, mint Cooper, így alig egyórás előadásában gyakorlatilag minden benne van, amit alapszinten tudni kell az idegen intelligencia felderítéséről. Hogy miért éppen rádiójelekkel igyekszünk felvenni a kapcsolatot a vélhetően sokkal fejlettebb technológiát használó civilizációval; hogy miért lényeges a Napnál is fényesebben ragyogó lézersugarak földi előállítása; hogy miért hasznos még mindig az idegen civilizációk számának meghatározására 1960-ban megalkotott Drake-formula; vagy hogy miként járulhat hozzá bárki a SETI-kutatásokhoz az interneten keresztül.

Cooper végigveszi a SETI összes fontos állomását az Ozma-tervtől a Hűha! jelen át a száz galaxist és egymillió csillagot vizsgáló Breakthrough Listen programig, érinti Carl Sagan Kapcsolat című művét, és arra is kitér, miben hasonlíthatnak az idegenek a mókusokhoz, vagy miért uralhatják delfinszerű lények az univerzumot.

Hol?

Cooper az 1799-ben, tudományos ismeretterjesztés céljából alapított, a legnevesebb tudósok itt tartott karácsonyi előadásairól is ismert londoni Royal Institutionben mutatta be könyvét és a SETI történetét 2019 végén, majd a teljes előadást nem sokkal később fel is töltötték az intézmény Youtube-oldalára.

