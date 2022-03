Hivatalosan meghaladta a 6 milliót a koronavírus halálos áldozatainak száma

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

A hivatalosan bejelentett, koronavírus miatti halálesetek száma meghaladta a hatmilliót a Johns Hopkins Egyetem Rendszertudományi és Rendszerfejlesztési Központjának adatai szerint, annak ellenére, hogy a rendkívül fertőző omikron variáns által okozott fertőzések száma a legtöbb országban jelenleg csökken. A hét végén Magyarországon 150-en vesztették életüket a fertőzés miatt.

A közegészségügyi szakértők ugyanakkor egyetértenek abban, hogy a hatmilliós szám rendkívül alulbecsült érték, és talán soha nem fogjuk megtudni a koronavírus pusztításának valódi mértékét. Az évek óta polgárháború sújtotta Jemenben például a kormányzat a pandémia kezdetei óta mindössze 2100 halálesetet dokumentált, miközben a 30 milliós ország lakosságának 99 százaléka oltatlan. Beth Blauer, a Johns Hopkins koronavírus-központjának adatokkal foglalkozó vezetője elmondta: nagyon hiányos a tudásunk azokról a helyekről, amelyek nem rendelkeznek a járvány megértéséhez és a jelentéstételhez alapvetően szükséges infrastruktúrával.

A rendelkezésre álló adatok alapján a 100 ezer lakosra jutó halálesetek számának szomorú listáját Peru vezeti, ahol tavaly novemberben ez a szám a százat is meghaladta. A dél-amerikai országokban is rendkívüli pusztítást végzett a covid, és az omikron mára olyan helyekre is elért, amelyeket a korábbi variánsok a lezárásoknak köszönhetően megkíméltek. A fertőzésszámok Hongkongban, Dél-Koreában és Új-Zélandon is emelkednek – Hongkongban szakértők szerint például amiatt, hogy különösen az idősek közül kevesen kapták meg a koronavírus elleni oltást.

Maria Van Kerkhove, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyik vezető munkatársa szerint a halálozási ráta még mindig nagyon magas, annak ellenére, hogy a járvány harmadik évébe léptünk. Jelenleg naponta több mint hétezer újabb halálesetet regisztrálnak, ez azonban még mindig sokkal jobb, mint február elején, amikor majdnem elérte a 11 ezret. 2021 januárjában, a járvány eddigi globális csúcspontján több mint 14 ezer ember vesztette életét egyetlen nap alatt.

Szakértők szerint továbbra is problémát okoz az egyes országok átoltottsága közötti szakadék, ami az egész világot sérülékennyé teszi egy újabb fertőző vírusvariánssal szemben. Az alacsony jövedelmű országokban továbbra sem emelkedett számottevően az oltottak száma; mindössze a népesség 14 százaléka kapott legalább egy oltást. A magas és közepes jövedelmű országokban ez az arány eléri a 79 százalékot. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója március elején egy előadásában elmondta: a tudomány olyan eszközöket adott a kezünkbe ennek a vírusnak a legyőzésére, amilyenekről az őseink nem is álmodhattak - szinte valós időben követhetjük nyomon a vírus evolúcióját, le tudjuk tesztelni jelenlétét, kezelni tudjuk, és biztonságos és hatékony vakcinákkal tudjuk megelőzni a súlyos megbetegedéseket. Az a világméretű kudarc, hogy ezeket az eszközöket nem sikerül egyenlően elosztani, meghosszabbítja a pandémiát.

