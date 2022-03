Videóajánló: 12 ezer éves, több kilométer hosszú festménysorozat titkairól mesél egy barlangrajzkutató

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

12 ezer évvel ezelőtt élt óriáslajhárok, hatalmas elefántfélék és tevefélék elevenednek meg az Amazóniában feltárt, több kilométer hosszan elnyúló, sziklákba vésett rajzokon, vagy inkább a környéken élő kapibarákat örökítették meg néhány száz évvel ezelőtt az őslakosok vörös okkerrel?

Ki?

Jeff LaFave, az amerikai Western Rock Art Research nevű, a barlangrajzok és kőzetekre rajzolt alakzatok kutatására specializálódott szervezet egyik lelkes kutatója, aki több mint 25 éve foglalkozik a témával. Egyebek mellett az Egyesült Államok, Ausztrália és az afrikai kontinens kőbe vésett emlékeit kutatta fel, számos helyszín dokumentációja és az ott zajló munkálatok nyomon követése neki köszönhető. Az elmúlt években a barlangrajzok és más, sziklákra vésett művészeti alkotások fotózásával foglalkozik, 2017-ben elnyerte az American Rock Art Research Association „Excellence in the Art & Science of Rock Art Photography” című kiválósági díjat.

Mit?

A szakértő a kolumbiai Serranía de la Lindosa területén, az egyik amazóniai esőerdőben feltárt, kőbe vésett festményekről mesél előadásában, és sorra veszi azokat az állításokat is, amelyeket az elmúlt néhány évben egy brit tudóscsoport Jose Iriarte, az Exeteri Egyetem archeológiai tanszékének professzora vezetésével ezekről a művekről tett, például ebben a tanulmányukban. Legutóbbi, a Philosophical Transactions of the Royal Society B folyóiratban közzétett tanulmányuk pedig megismétli például azt a korábbi feltételezésüket, hogy a rajzokon a térségbe vándorolt emberek a régió nagytestű „megafaunáját”, például óriáslajhárokat, elefántféléket vagy teveféléket örökíthették meg, mintegy 12 600 évvel ezelőtt.

Fotó: JUANCHO TORRES/Anadolu Agency via AFP

Jeff LaFave vizsgálódásai alapján viszont úgy véli, hogy a valóban lélegzetállító festménysorozat keletkezési idejét nem vizsgálta meg megfelelően a brit tudóscsoport, ugyanis a lelőhelyen végzett, korai emberi tevékenységre utaló nyomokat feltáró ásatások segítségével valószínűsítették a festmények korát, ez azonban félrevezető lehet. A szakértő úgy vélte, a „megafaunáról” szóló állítások is túlzóak, a brit kutatók ugyanis a több tízezer festett állat-, növény- és emberábrázolás, geometrikus és egyéb formák közül mindössze hatot választottak ki, amelyről azt feltételezik, hogy óriáslajhárt, lámafélét, elefántfélét vagy más nagy testű állatot ábrázol.

Hol?

Az ősi barlangrajzokat és sziklákra rajzolt alkotásokat dokumentáló American Rock Art Research Association (ARARA) online előadássorozatának 2021. február 13-án készült darabját a Youtube-on érdemes keresni – LaFave előadása egy kissé hosszúra nyúlt bevezető után, 3.32-től kezdődik.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: