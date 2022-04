A homoszexualitás az állatvilágban gyakran előforduló, nem természetellenes és nem patológiás viselkedés

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

A homoszexualitás az azonos neműek közötti vonzalom vagy azonos neműek közötti szexuális aktus. Történelmünk során volt, hogy bűncselekménynek tekintették ezt a magatartást. Magyarországon 1961 óta nem számít bűncselekménynek, de a világban még számos ország van, ahol az. Az orvostudomány hozzáállása a homoszexualitáshoz is sokat változott az elmúlt száz évben. Korábban a rossz szellemek hatásának, esetleg a gyerekkori nevelés félresiklásának tudták be ezt az állapotot, és gyakran betegségként kezelték. A pszichoanalitikus iskola hatására aztán egyre inkább személyiségzavarként, szexuális devianciaként közelítették meg. Mára sem patológiás állapotnak, sem mentális zavarnak nem tekintjük. Gyógyítására bár voltak próbálkozások, nem vezettek, nem vezethettek sikerhez. A homoszexualitás viselkedés nem természetellenes, rengeteg állatfajnál megfigyelték az előfordulását. Mára azt is tudjuk, hogy bár van valamilyen genetikai komponense, az nem túl erős. Több evolúciós magyarázat is született arról, hogy miért maradhatott fenn ilyen arányban (az emberi populáció 2–6 százaléka érintett), de ezek kevéssé tűnnek meggyőzőnek a gyenge örökölhetőség okán. Kialakulásában nevelési tényezőt nem azonosítottak. Ma az anyai, méhen belüli hatások szerepét tartjuk fontosnak.

Darwinista podcastsorozatukban Kun Ádám biológus, az Evolúciótudományi Intézet főmunkatársa, állandó szerzőnk és Mandl Péter orvos, a Bécsi Orvostudományi Egyetem kutatója kalauzol minket az élettudományok világában.

Hallgasd alább:

Az epizód elérhető Spotify-on, Google Podcastson, Apple Podcastson, sőt RSS-ben és egyre több csatornán, iratkozz fel!



Az első adásban azt vizsgáltuk, hogy vajon hogyan dől el, hogy férfiak vagy nők leszünk, a másodikban, hogy ugyan mitől és hogyan repülnek egyes állatok, a harmadikban, hogy milyen nemi determinációk működnek az állat- és növényvilágban, a negyedikben, hogy milyen autoimmun betegségeket gyógyít a reumatológus, az ötödikben, hogy hogyan definiáljuk az életet, a hatodikban hogy mi mindennel foglalkozik egy evolúcióbiológus.

Segítsd a munkánkat! A Qubit szerkesztősége azért dolgozik, hogy a magyar nyilvánosság hiteles, alapos és közérthető tudományos ismeretekhez jusson. Tesszük ezt politikamentesen, közszolgálati hevülettel, száznál több kutató és tudós bevonásával. Égető kérdések, dermesztő válságok és zavaros álhírek sűrűjében igyekszünk tartani a fáklyát immár havi bő hétszázezer olvasónknak. Cikkeink ingyen olvashatók, de nem ingyen készülnek.

Hallgass bele ezekbe is: