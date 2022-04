Működött a mesterséges sperma, egészséges patkánykölykök születtek

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

A férfi meddőség kezelésében is jelentős előrelépést jelenthet, hogy közel egy évtizeddel a laboratóriumi egereknél elért áttörés után más rágcsálóknál is sikerült a hímivarsejtek mesterséges előállítása – írja a New Scientist.

A Tokiói Egyetemen Kobajasi Tosihiro és munkatársai patkányembriókból kivont őssejtekből állítottak elő olyan csírasejteket, amelyekből egészséges spermiumok fejlődtek a hereszövetben. A japán embriológusok ezekkel termékenyítették meg a lombikprogramok rutineljárásával a petesejteket, amelyeket végül az anyaállatok méhébe ültetettek. A beszámoló szerint az utódok gond nélkül szaporodnak, mostanra világra is jött az újabb generáció.

„Egészen a közelmúltig nem tudtunk eleget a patkányok csírasejtjeiről ahhoz, hogy az egereknél sikeres eljárást patkányokra adaptáljuk. Most már értjük, hogy milyen fehérjék és növekedési faktorok szükségesek a patkánycsírasejtek létrehozásához. ” – nyilatkozta a lapnak Kobajasi. A kutatócsoport a következő lépésben az emberhez biológiailag közelebb álló emlősfajok, például a házi sertés hímivarsejtjeivel próbálkozik.

A japán kutatók szerint az emberi spermiumok és petesejtek mesterséges előállítása még évtizedekig várathat magára, mivel bonyolultabb és hosszabb ideig tartó folyamat az őssejtek átalakulása. Ráadásul az embrionális eredetű őssejtek alkalmazása nem engedélyezett a humán praxisban, így ez a technológia sem használható közvetlenül emberi spermiumok előállítására. A Tokói Egyetem munkatársai szerint ígéretesebbnek látszik a felnőtt bőr- vagy petefészeksejtek őssejtekké alakítása.

