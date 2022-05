Megszületett az első mesterséges megtermékenyítéssel fogant homoki tigriscápabébi

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

A Rip nevű homoki tigriscápabébi a dél-karolinai Myrtle Beachen született a Ripley’s Aquariums-ban, március 24-én. Már majdnem nyolc kilogrammot nyom és testhossza hamarosan eléri az 1 métert, számolt be róla az IFL Science.

A homoki tigriscápa (Carcharias taurus) egyedszáma az egész világon csökken, ezért jelent nagy áttörést az, hogy fogságban sikerült a mesterséges megtermékenyítés, és életképes utód született. A súlyosan veszélyeztetett faj nőstényei kb. 8-12 hónapig vemhesek a fogantatástól számítva, a szaporodási ciklusuk tehát hosszú, 2-3 évente mindössze 2 utód születhet.

Maga a megtermékenyítési folyamat sem egyszerű. A nősténycápák ugyanis képesek elraktározni a hímivarsejteket a szervezetükben későbbi megtermékenyítés céljából, így a beavatkozás előtt ellenőrizni kell, hogy vannak-e korábbról eltárolt hímivarsejtek a termékeny petesejtek közelében. A megtermékenyítés csak ezután következhet, ennek eredményessége pedig pár héten belül derül ki. A szaporodási ciklust azonban kiszámíthatóbbá teszi, hogy a cápákban viszonylag rendszeres időközönként érnek meg a petesejtek.

A homoki tigriscápa a partközeli sekély vizekben vadászik a táplálékára. A halászat miatt került fel a Természetvédelmi Világszövetség, a IUCN Vörös Listájára. Fotó: Brian Gratwicke | Flickr

A homoki tigriscápa nyugodt tengerpartok mentén öblökben, korallzátonyok közelében él, ahol elsősorban halakra, ritkábban puhatestű tengeri élőlényekre vadászik. Jellegzetes bronzos színét barnás pöttyök törhetik meg a testfelszínén, hasa fehér. A megfigyelések szerint többnyire a tengerfenék közelében cirkál, de előfordul, hogy szinte mozdulatlanul, egy helyben lebeg egy-egy erősebb áramlatú zátony közelében. A hím és nőstény egyedek különválnak, és jellemző a fajra, hogy télen melegebb vizek felé vándorolnak.

A faj szaporodására jellemző még a méhen belüli kannibalizmus: a legfejlettebb embrió először elfogyasztja a többi megtermékenyített petesejtet, majd a terméketleneket is. Mindez pedig egyszerre két méhben is megtörténhet a nőstények testfelépítése miatt. A cápák 5-10 év alatt érik el a felnőtt testméreteiket, és ekkor válnak ivaréretté is.

