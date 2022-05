Kína is elkezd lakható bolygók után kutatni az univerzumban

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Kínai tisztviselők bejelentették, hogy néhány éven belül űrteleszkópot indítanak, hogy lakható bolygókat kutasson az univerzumban, amelyek a jövőben az emberiség új élőhelyeiként szolgálhatnak. A Közeli Lakható Exobolygó-kutatás (Closeby Habitable Expolanet Survey, CHES) nevű projektben egy űrtávcsövet küldenének a Földtől 1,5 millió kilométer távolságra lévő L2 Lagrange-pontba, ahol a James Webb űrteleszkóp is állomásozik.

A tervezett eszköz tükre 1,2 méteres, ami azonban nemcsak a 6,5 méteres főtükörrel rendelkező Webbtől, de annak kvázi elődjétől, a 2,4 méteres tükrű Hubble-től is elmarad. A CHES teleszkópja öt éven át kutatna lakható bolygók után, a Földtől 33 fényév távolságon belül található kb. száz Nap-szerű csillag közelében. A kutatók azt remélik, így felfedezhetik azokat a Föld méretű exobolygókat, amelyek csillagjuk körül a Földhöz hasonló pályán mozognak, így potenciálisan vizet, vagy akár életet is rejtenek. Célszámot is említettek: 50 Föld-szerű bolygót szeretnének találni.

Az eddig felfedezett több mint 5000 exobolygó nagy részét az úgynevezett fedési módszerrel azonosították, de a CHES egy másik metódust javasol: az asztrometriát. Ez egyébként nem ismertlen az exobolygó-kutatás történetében, de eddig mindössze egyetlen bolygót találtak így, amit hivatalosan is megerősítettek, miközben több hamis pozitív eredményre is jutottak.

A kínai kutatók szerint azonban a technika mára sokkal pontosabb, amit hamarosan alátámaszthat az európai űrügynökség (ESA) Gaia műholdja is, amely szintén asztrometriát használ a bolygókutatásra, és még idén megérkezhetnek az adatai a megfigyelt exoplanétákról.

A CHES projektről azonban még nem született végleges döntés, de várhatóan júniusban megegyezhetnek róla. Ha zöld utat kap a misszió, akkor a kínai kutatók a 2026-os indítási dátumhoz igyekeznek tartani magukat.