Az Amazon bemutatta első teljesen autonóm robotját, amely a raktári dolgozók munkáját is képes kiváltani

Az Egyesült Államok második legtöbb embert foglalkoztató magáncége az Amazon, amelynek folyamatos problémát okoz, hogy a munkavállalók jönnek-mennek. Jeff Bezos vállalata már attól tart, hogy két éven belül kifogyhat az amerikai raktáraiban alkalmazható emberekből – egy felmérés szerint az Amazon raktári dolgozói átlagosan 8 hónapot töltenek a cégnél, vagyis az egyes egységek állománya évente 150 százalékban cserélődik, ami kétszerese a kiskereskedelmi szektor átlagának.

Talán ettől sem független, hogy az Amazon éppen most mutatta be a vállalat első teljesen autonóm mobil robotjaként beharangozott Proteust. A raktáros robot egy targonca hatékonyságával képes felemelni nehéz (akár 22 kilogrammos) csomagokat, amelyeket aztán el is szállít a rendeltetési helyükre.

Az Amazon 2012-ben, 775 millió dollárért vásárolta meg a Kiva Systems nevű, a gyártási szektornak robotikai megoldásokat kínáló céget, amely 2015-ben Amazon Robotics néven olvadt be teljesen az anyavállalatba. Az Amazon nem győzi hangsúlyozni, hogy a robotok alkalmazása nem az emberek helyettesítését, hanem a velük való biztonságos és harmonikus együttműködést szolgálja, amit azzal támaszt alá, hogy 2012 óta 520 ezer robotos egységet halmozott fel, miközben több mint egymillió munkahelyet teremtett.

Hogy az egyre fejlettebb robotok tényleg nem veszélyeztetik-e az emberek munkáját, az előbb-utóbb kiderül, mindenesetre a Proteus fáradhatatlan munkabírása valószínűleg több kieső dolgozó munkáját képes elvégezni, így kérdéses, hogy az Amazon mennyire lesz motivált később újra emberi munkaerővel pótolni a robot által már betöltött pozíciókat. A cég arra hivatkozik, hogy a Proteus lehetővé teszi az embereknek, hogy nehéz tárgyak emelgetése helyett „kifizetődőbb munkákra koncentrálhassanak”.

