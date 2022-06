130 ezer forintért kivehetsz egy ágyat egy svájci benzinkúton, hogy elgondolkozhass benne a pazarlás ártalmairól

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Egy franciaágy, két éjjeliszekrény és két lámpa – ennyiből áll egy nemsokára megnyíló svájci hotel berendezése. Ajtó, plafon és falak nincsenek, a „szoba” egy benzinkút mellett található Valais kantonban, Saillon környékén. A hotelnek vannak kevésbé ocsmány szobái is, ezek közül az egyik a hegyoldalon, a másik pedig egy szőlőültetvény közepén található, a vendégek ellátásáról szobaszervíz gondoskodik.

A projekt ötletgazdája egy svájci testvérpár, Frank és Patrik Riklin. Riklinék már korábban is kísérleteztek vacak szállásokkal, ahol még a kiszolgálás is direkt rossz volt – ital helyett például sós mogyorót kaptak a vendégek –, és ezeknek is az volt a céljuk, mint a most megnyíló egységnek: az emberek elgondolkodtatása. A testvérpár eredetileg szerencsére nem vendéglátásban utazik, hanem művészek, ez mondjuk sok mindent megmagyaráz.

A foglalásnál azt ígérik, hogy a vécé járótávolságnyira van, feltehetőleg a benzinkúton Fotó: NullStern.ch

Frank Riklin szerint nem a vendégek kényelme a legfontosabb, hanem a Föld sorsa, ezért se lenne jó, ha valaki aludni akarna a szobájában (ami ugye nem is szoba). Alvás helyett viszont gondolkozhatnak: Riklinék szerint a környezet kifejezetten alkalmas arra, hogy a szállóvendégek a világ sorsán elmélkedjenek, ezen belül is a túlfogyasztáson, az emberiség hiábavaló perfekcionizmusán vagy a klímaváltozáson.

A hülyének is megéri

Frank szerint a műalkotás üzenete egyértelmű: most nem az alvásnak jött el az ideje, hanem a cselekvésnek, ezért is választottak direkt rossz helyet a legutóbbi installációnak. A „Null Stern Hotel” szlogenje az, hogy itt a vendég az egyetlen sztár (csillag). Bár a testvérpár szerint a festői környezetben elhelyezett „lakosztályokban” is el lehet morfondírozni a világ állásán, idén először a benzinkút melletti szobában azzal is szembesülhet az ember, hogy milyen ütemben tűnnek el az idilli helyek, és hogy terjeszkednek a kevésbé idilliek.

A Reuters szerint Riklinék a fal nélküli szobákkal ráadásul a pandémia utáni világról is mondani akar valamit. A művészek az első zéró csillagos szobát egy elhagyott atombunkerben nyitották meg 2008-ban, és a jelek szerint egész jól megy nekik az üzlet: a mostani kényelmetlenségekért egy éjszakára 325 svájci frankért (jelenlegi árfolyamon nagyjából 129 ezer forintért) kell fizetni, ami nem is sok, ha az ember figyelembe veszi, hogy ennyi pénzért mennyit elmélkedhet a pazarlásról.

Foglalni július elsejétől lehet, az árban benne van egy welcome drink, finger food-válogatás, reggeli egy sailloni pékségből, amihez helyi gyümölcslevet kínálnak. Annak, aki nem akar megázni, miközben a világ nyomorán gondolkodik, eső esetén egy falubeli hotelben biztosítanak szállást.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: