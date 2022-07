Észak-Korea szerint a hanyatló nyugat tehet róla, hogy az országban is megjelent a covid

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Észak-Korea diktátora, Kim Dzsongun hosszú időn keresztül tagadta, hogy az országban egyáltalán megjelent volna a covid, majd amikor félig-meddig mégis beismerte, hogy a pandémia ott is problémákat okoz, gyorsan tisztázta is, hogy nem is okoz problémákat. Az ország járványkezelése hasonló Türkmenisztánéhoz, ahol egyszerűen betiltották a covidot, de egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a kedves vezetőnek kezdenie kell valamit a helyzettel, ezért nyomozást rendelt el, hogy kiderítse, mitől jelent meg a koronavírus, ami ugye nem is jelent meg hivatalosan.

A vizsgálat lezárult, és szerencsére meg is van a felelős: Észak-Korea állami hírügynöksége, a KCNA szerint a vírus Dél-Koreából érkező „idegen tárgyakon” jutott be az országba. Az ügynökség egyúttal éberségre szólította fel a helyi lakosokat, mert, mint írták, a délről érkező hőlégballonok és egyéb tárgyak továbbra is betegséget terjeszthetnek. (Nem ritka, hogy az ország déli szomszédja ballonokat juttat a diktatúra légterébe, ezeket azonban általában nem vírusok, hanem humanitárius segély vagy szórólapok terjesztésére használják).

Észak szerint az ehhez hasonló szóróanyagok okoznak minden bajt Fotó: JUNG YEON-JE/AFP

A fertőzött dollár esete

Dél-Korea szerint kizárt, hogy az onnan származó szórólapokról kerülhetett volna be a vírus a világtól elzárt diktatúrába, amire egyébként is elég csekély lenne az esély: ahogy Sang Moo-jin, a Szöuli Egyetem kutatója is rávilágított, a vírus ugyan terjedhet fertőzött tárgyakon keresztül, ennek azonban elég kicsi az esélye.

Észak-Korea áprilisban ismerte be, hogy a pandémia őket is elérte, a korábbi lázas megbetegedéseket más vírus számlájára írták. Áprilisban egy 18 éves katonánál és egy óvodásnál diagnosztizáltak covidot, ők a hivatalos álláspont szerint megfoghattak valamit, amit összenyugatoztak a déliek. Az észak-koreai járványügy a civileket és a hatóságokat is arra szólította fel, hogy a lehető legszigorúbban lépjenek fel az ország határain kívülről érkező „idegen dolgokkal” szemben, és tegyenek meg mindent annak felkutatására, hogy honnan érkezhettek.

Bár az előző dél-koreai vezetés idején hétköznapinak számítottak a pamfleteket vagy gyógyszereket szállító ballonok a határ menti településeken, az utóbbi időkben nem indítottak útnak hasonlót, áprilisban pedig egy ilyen akciót sem szerveztek. Dél-Koreában ez egyébként is illegális: Park Sang-hak, aki bíróság előtt áll a korábbi akcióiért, júniusban indított útnak két ballont, ezek fájdalomcsillapítót és maszkokat szállítottak a nyomorgó északiaknak, de ő is tagadja, hogy áprilisban szállítmányt indított volna Észak irányába.

Észak korábban a hóeséssel és a vándormadarakkal magyarázta a „lázas betegség” terjedését, de a mostani narratíva még az eddigieknél is jobb, hiszen azt akarja elhitetni a lakossággal, hogy a vírus nem csupán külföldi eredetű, de elsősorban a dél-koreai szóróanyagok vagy az amerikai dollárbankók terjesztik.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: