Észak-Korea nem kér a Covax által felajánlott vakcinából

Nem kell Észak-Koreának az ENSZ vakcinaelosztási programja, az Covax által felajánlott 3 millió kínai fejlesztésű Sinovac vakcina – jelentette be Kim Dzsongun, az ország vezetője (diktátora). A politikus arra hivatkozik, hogy az ország a „maga módján” küzd meg a járvánnyal, egyébként pedig továbbra is tagadja, hogy Észak-Koreában egyáltalán megjelent volna a covid. A pandémiát a hivatalos kommunikáció szerint Észak-Koreán kívül egyetlen országnak sikerült „elkerülnie”: Türkmenisztánban szintén különutas válságkezelést választottak, és egyszerűen betiltották a covidot. A kórházak ennek ellenére megteltek, és a türkménekre is szigorú korlátozások vonatkoznak.

Az észak-koreai állami hírügynökség közleménye szerint az országban ennek megfelelően a megelőzés stratégiáját követik, a határokat továbbra is zárva tartják, a lakosságnak pedig szigorú járványügyi korlátozásoknak kell alávetnie magát. A határzárt annak ellenére is fenntartják, hogy az országban élelmiszerhiány alakult ki.

A Guardian szerint Kimnek nem magával az oltással, hanem a felajánlott vakcina típusával lehet baja. Az ország számára elkülönítettek 1,9 millió AstraZenecát is, de a vérrögképződésről szóló hírek hatására ettől is tartózkodnának, egyébként pedig még meg sem kapták a vakcinákat. További problémát jelenthet az elosztás módszere is: Észak-Koreában a katonák és a határőrök, valamint az elit elsőbbséget élveznek, a Covaxnak viszont jelenteni kellene, hogy hogyan osztották ki az oltásokat.

Éhínség, egészségügyi katasztrófa, különutas járványkezelés

Leif-Eric Easley, a szöuli Ewha Egyetem szakértője szerint Észak-Korea valószínűleg egyszerűen csak jobbnak tartott vakcinákhoz akar jutni, a pávatánc után pedig Kínából fog vakcinákat rendelni, és a helyi preferenciáknak megfelelően fogja elosztani őket. Ennek megfelelően az elitnek Pfizert szánnak, ehhez viszont háttértárgyalásokat kellene folytatni az Egyesült Államokkal.

Az országban június végén szólították fel a lakosságot arra, hogy az eddiginél is éberebben védekezzenek a vírus ellen, ami a hivatalos kommunikáció szerint természetesen akkor sem bukkant fel Észak-Koreában. Az állami hírügynökség szerint különösen ügyelni kell a Kínából érkező sárga porra, ami betegséget okozhat, és ami miatt maszkot kell viselniük a helyieknek.

Az továbbra sem világos, hogy mi történhetett júniusban az országban, de a dél-koreai hírek szerint valószínűleg egy járványgócot fedeztek fel Phjongcshangban. A helyi vezetés tagadta, hogy a fertőzés jelen lenne az országban, a külügyminiszter szerint rágalmazásról van szó, amiért Dél-Korea „súlyos árat fog fizetni”.

Az országban pedig Kim Dzsongun állításainak ellenére nem túl rózsás a helyzet: legutóbb a kilencvenes években volt olyan súlyos éhínség, mint most, a gazdaság romokban van, a helyi politikai helyzet és rendelkezések miatt pedig a gyógyászati segédeszközök importja is nehézkes. Maga a vezető is elismerte, hogy az élelmezéssel akadnak gondok, a rizs ára az egekben van, a kormány ennek hatására a hadsereg rizstartalékaiból osztott élelmet a rászorulóknak. Szakértők szerint Kim Dzsongun valószínűleg a megszokott módon fogja kezelni a helyzetet, és az egészségügyi és élelmezési krízisnek is megtalálja majd a felelősét.

