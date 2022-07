Térképen a magyarországi települések, ahol gáz van a vízzel

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Pest megyében Solymár mellett Ürömön, Pilisborosjenőn, Pilisszentivánon, Budakalászon, Pomázon, Pilisszántón, Pilisszentkereszten, Pilisvörösváron, Csobánkán és Szentendrén vezettek be vízkorlátozásokat a napok óta tartó hőhullám és az ezzel párosuló infrastrukturális hiányosságok miatt, de Ráckevéről is érkezett hír locsolási tilalomról, sőt már Heves megyében is több településen, például Sarudon és Füzesabonyban is kritikus szintet ért el a vízszolgáltatási kapacitás.





A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. oldalán vasárnap megjelent információk szerint a budapesti agglomerációban fekvő, érintett települések mindegyikén helyreállt a vízszolgáltatás, ugyanakkor Solymáron, Szentendrén, Pomázon, Budakalászon és Pilisborosjenőn továbbra is érvényben marad a másodfokú vízkorlátozás. Ez azt jelenti, hogy ezeken a településeken a vízközmű-hálózatról tilos a tömlős locsolás, az autómosás, a medencetöltés, vagy az automata öntözőrendszer működtetése.

Solymáron, ahol napok óta küzdenek a lakosok a vízhiánnyal és a vízellátás akadozásával, két utcában is csőtörés történt július elején, a kialakult helyzetet ez is nehezíti. Ahogy az is, hogy az elmúlt 30 évben az infrastruktúra nem tartott lépést a település növekedésével.

Bár Piliscsabán nincs vízkorlátozás, június végén az önkormányzat honlapján önmérsékletre intette a lakosságot, és kérte a kertek és a gyep locsolásának, és a medencék feltöltésének mellőzését.

A budakalászi önkormányzat közleménye szerint a kialakult helyzethez hozzátesz, hogy „2011-ben megszületett a víziközműtörvény, amely kimondta, hogy a vízdíjakat csak nettó 2,6 százalékkal lehet emelni. Két évre rá a rezsicsökkentés pedig végképp ellehetetlenítette a helyzetet azzal, hogy az összes lakossági víz- és csatornadíjat 10 százalékkal visszavágta, a vízszolgáltatók tarifáit pedig befagyasztotta. A kampánydöntés miatt a szolgáltatónak ma is a tízegynéhány évvel ezelőtti árszinten kell működniük, pedig mindenki tudja, hogy az aktuális beszerzési árak, bér, anyag- és technológiai költségek már köszönőviszonyban sincsenek az akkoriakkal. Pótolni, felújítani viszont muszáj, így a szolgáltató cégek nagy része felélte maradék forrásait.”

Nem csupán Pest megyei településeket érint a vízhiány, Heves megyében is több helyen kritikus a helyzet, és a hőhullám elhúzódásával például Sarudon és Füzesabonyban is vízkorlátozásra lehet számítani.

