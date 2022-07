Egy müncheni kocsmában már étolajjal is lehet fizetni a sörért

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

A világ étolajexportjának 80 százaléka Ukrajnából és Oroszországból érkezett – egészen a háború kitöréséig, azóta a világ olajhiánnyal küzd. Ezt mindenki megérzi, de a müncheni Giesingerben különösen nagy a baj, az étterem-sörözőben ugyanis heti 30 liter étolajra lenne szükség a rántott húsokhoz, de csak tizenöthöz jutottak hozzá.

Erik Hoffmann, a kocsma üzletvezetője ezért úgy döntött, hogy akciót hirdet: a vásárlók étolajjal fizethetnek a sörért, egy liter olajért egy liter sört adnak. A kocsma így olajhoz jut, a vendégek pedig olcsó sörhöz, a Reuters szerint a német kocsmákban nagyjából 7 euró egy liter sör átlagára, egy liter étolaj viszont csak 4,5 euróba kerül, már ha van.

További drágulás várható

Bár a mostani hír viccesnek tűnhet, és a kocsmának bejött a számítása, ugyanis a lelkes vendégek eddig 400 liter olajat cseréltek sörre, az étolaj-ellátással komoly bajok vannak, és a háború hosszabb távon kenyérkrízissel is fenyeget. Ráadásul nem is mindenki tudja olyan egyszerűen elhárítani a hiányt, mint a Giesinger, Oroszország és Ukrajna háborúja ugyanis legjobban az éhezéssel és alultápláltsággal küzdő régiókat sújtja.

Amint azt Raskó György agrárközgazdász márciusban a Qubitnek elmondta, a háború végéig szinte biztosan szünetel az ukrán és az orosz export, emiatt pedig nem csupán a liszt és az olaj, hanem minden olyan termék ára emelkedni fog, amit korábban elsősorban ez a két ország szállított a világnak. A FAO május elején közölt jelentése szerint akkor már 11 hónapja folyamatosan emelkedtek a nemzetközi élelmiszerárak, és ez várhatóan a jövőben is folytatódik majd.

Raskó szerint a háború és az előnytelen időjárási körülmények mellett a kereskedelem sajátosságai miatt is valószínű, hogy az étolaj még ennél is többe fog kerülni. A helyzetet tovább súlyosbítja az is, hogy a világjárvány miatti korlátozások feloldásával növekedett a kiskereskedelmi és fogyasztói kereslet, az amerikai zöld fordulat miatt pedig nem élelmiszeripari célra, hanem üzemanyagként is keresetté vált a biodízel alapanyagaként is hasznosítható szója, pálma, napraforgó vagy repce.

