Újabb rekordot döntött a Föld két éve folyamatosan gyorsuló tengely körüli forgási sebessége

Az emberiség történelmében – legalábbis az elmúlt néhány évszázadban – az időt a 24 órás nap-éj ciklusokkal mérjük, amitől legfeljebb a téli-nyári időszámítás kedvéért szoktunk eltérni. A ciklusokat a Föld tengely körüli forgási sebessége határozza meg. Ehhez igazodik a napok hossza is: minden nap pontosan 86400 másodpercig tart. A nap-éj ciklusok általában konzisztensek, még akkor is, ha időnként tapasztalhatunk kisebb kilengéseket.

A Föld forgási sebességének mérése néhány évtizede vált lehetségessé, amikor elkészültek az első atomórák. A tudósok ezekkel az idő hihetetlenül kis szeleteit is meg tudták mérni: a milliszekundumnyi időtartam is mérhetővé vált. Ekkor derült ki, hogy a bolygó forgási sebessége nem annyira statikus, mint korábban véltük.

A mérések kezdete óta a Föld tengely körüli forgási sebessége nagyon lassan, de fokozatosan csökken. Ugyanakkor 2020. július 19-én mérték a valaha volt legrövidebb napot: a phys.org hírportál cikke szerint az akkori nap 1,4602 ezredmásodperccel volt rövidebb 24 óránál. 2021-ben ugyan nem került sor egyetlen csúcsdöntésre sem, de 2022-ben többször is.

Az Interesting Engineering még pénteken számolt be róla, hogy a timeanddate.com összesítése szerint a forgási sebesség tovább gyorsult: idén június 29-én a Föld 1,59 ezredmásodperccel kevesebb mint 24 óra alatt tett meg egy teljes fordulatot saját forgási tengelye körül.

Mint azt a Qubiten korábban megírtuk: a bolygókutatókat nem aggasztja a frissen mért gyorsulás. Már korábban is megfigyelték, hogy a tengely körüli forgási sebességet számos tényező befolyásolhatja: a Hold vonzása, a havazás mértéke a Föld különböző országaiban, illetve a hegyek eróziója. Még az is felmerült, hogy a globális felmelegedés is felgyorsíthatja a Föld forgását, mivel a magasabb hegyvidékeken található hósapkák olvadása miatt megváltozik a bolygó tömegeloszlása.

A számítástudomány szakértőit jobban foglalkoztatja a kérdés, mivel a sebességváltás a forgási sebesség változására érzékenyen reagáló modern eszközök működésére is kihat – ezek ugyanis a mért időhöz igazodnak. Egy negatív másodperc hozzáadása problémát okozna, ezért a terület szakértői azt javasolják, hogy a világ óráit ne a Naphoz, hanem az atomórákhoz igazítsák.

