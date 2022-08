Hiába van aszály, a fehér gólyák sikeresen költenek Magyarországon

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

A fehér gólyák (Ciconia ciconia) jól bírják a meleget – muszáj nekik, hiszen nem elég, hogy afrikai tartózkodásuk alatt kénytelenek elviselni a szárazságot és a hőséget, Magyarországon is leginkább villanyoszlopok tetején vagy kéményeken fészkelnek, ahol nem védi őket semmi a napsütéstől. Ezért sem igaz, hogy az idei év költési katasztrófát jelentett volna a madarak számára – erről a jó hírről a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) közleményben tájékoztatta a gólyák sorsáért aggódó nagyközönséget.

A fehér gólyák jól alkalmazkodtak a száraz élőhelyekhez, ahol a táplálékuk leginkább rovarokból, jellemzően sáskákból áll. A faj egyik legnagyobb egyedszámú költési csomópontja Spanyolország, ahol jóval melegebb van, mint a magyar költőhelyeken. Amint a közleményben is írják, a gólya sikerét tovább növeli, hogy opportunista faj, vagyis azt a táplálékot fogyasztja, ami éppen rendelkezésére áll, így ha nem talál békát, megél egéren, madárfiókán, rákon, dögön vagy akár élelmiszerhulladékon. A gólyának éppen az egér- és pocokfogyasztási képessége teszi lehetővé azt is, hogy áttelelhessen Magyarországon.

Átlag feletti teljesítmény

A fiókákat a tolluk nem csak a hidegtől, hanem a melegtől is védi: másra nem is számíthatnak, mert életük első két-három hetében akkorára nőnek, hogy a szüleik képtelenek lennének védeni őket a napsütéstől. A gólyaszülők nagy távolságokra is eljárnak vízért, a visszaöklendezett folyadékkal pedig lelocsolják a fiókákat, ezzel is hűtve őket.

Az egyesület közleménye szerint a fiókaszámot a táplálék- és vízviszonyok mellett két további tényező is befolyásolja: a szülők érkezéskori kondíciója és a májusi-júniusi esős időszakok. A májusi esők, amelyek rendszerint megtizedelik a fiókaállományt, idén elmaradtak, így a fészekaljak szépen növekedhettek.

A tömeges fiókapusztulásról szóló álhírek miatt az MME időközi számítást végzett a költésszámról (a költési időszak még tart), ami alapján kiderült, hogy az átlagos fiókaszám idén 2,54. Ez az érték az elmúlt harminc év átlagát tekintve 2,35 volt, így a gólyák költés szempontjából idén valójában nem katasztrofális, hanem éppen ellenkezőleg, átlag feletti eredményt tudnak felmutatni.

