Átneveztek Amerikában négy halat, mert a kutya sem eszi őket

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Huszárosan igyekszik megoldani az invazív ázsiai pontyfélék problémáját az Illinois állambeli természeti erőforrások hivatala (DNR, Department of Natural Resources): megpróbálja rávenni az embereket arra, hogy egyék őket. Az emberek mindeddig viszont nem igazán voltak vevők a busa és az amur húsára, a DNR szerint talán azért, mert hülye nevük van. Meg is találták a megoldást: átnevezték a halakat, a cél az, hogy mostantól copinak hívják őket.

Nem egészen világos, hogy mitől tűnik finomabbnak egy copi, mint egy pettyes busa (Hypophthalmichthys nobilis), egy fehér busa (Hypophthalmichthys molitrix), egy amur (Ctenopharyngodon idella) vagy épp egy fekete amur (Mylopharyngodon piceus), de Kevin Irons, az állam halgazgatósági felügyeletének igazgatóhelyettese komolyan bízik az intézkedés sikerében.

Az amur, elnézést, copi Fotó: Wikimedia Commons

Az averzióra egyébként a halfajok angol neve sem ad magyarázatot: különböző pontyoknak hívják őket (Bighead, Silver, Grass és Black carp). A négy fajt általában együtt, ázsiai ponty néven emlegetik az Egyesült Államokban.

Irons szerint az új név valódi gourmet-fogássá emeli majd az ázsiai pontyot: példaként a valóban nem túl gusztusos slimehead (nyálkásfejű) nevű hal példáját hozta fel, amit az átnevezése után („narancs ruffi”) vittek, mint a cukrot, előtte viszont a kutyának se kellett.

Bőségesen akad belőlük

A hal húsa egyébként állítólag ízletes, és több helyen eddig is árulták őket, de copi néven a pontyok saját brandet is kapnak majd. A DNR már kezdeményezte, hogy az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) hivatalosan is nevezze át a pontyot az új nevére, ami egyébként a copious (bőséges, kiadós) szó rövidítése.

Az biztos, hogy ázsiai pontyból bőségesen akad az államban: az amurt és a busát 1963-ban telepítették Arkansasban, és azt várták tőlük, hogy megtisztítják a vizeket. A halak hamar elszaporodtak, aztán pedig túlszaporodtak, a kilencvenes évekre pedig ezek voltak a legnagyobb számban megtalálható halak az Illinois folyóban. A mérnökök elektromos gátakkal próbálták megfékezni a terjedésüket.

A pontyféléket eddig is halászták, rengeteg kifogott hús pedig az állam élelmiszerbankjaiban és a rászorulóknál kötött ki, de a hal rászolgált a becenevére: olyan bőséggel akad, hogy nem győzik hova tenni. Illinois eddig 600 millió dollárt fordított a busák és amurok megfékezésére, a mostani lépéstől azt várják, hogy növekszik majd rá a kereslet, a márkanév mellett pedig azzal is népszerűbbé akarják tenni a copifogyasztást, hogy környezetbarát és egészséges fehérjeforrásként reklámozzák.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: