Drámai műholdképeken a víz alá került Pakisztán

A 220 millió lakosú Pakisztán területének közel harmadát sújtják a két hónapja tartó, rendkívül intenzív monszun által kiváltott áradások. A hivatalos adatok szerint az árvizek június közepétől eddig 1100 emberi életet követeltek.

Az amerikai űrhivatal, a NASA és az európia űrügynökség, az ESA legfrissebb műholdfelvételein jól látható, hogy mekkora területeket öntöttek el a kiáradó folyók. A klímaváltozás megtízszerezte az ilyenkor szokásos csapadékmennyiséget.

Az ESA Copernicus Sentinel-1 műholdja augusztus 30-án készítette az alábbi képet az elárasztott területekről.

A Copernicus Sentinel-1 műholdfelvételének jobb oldalán az elárasztott terület Fotó: ESA

A NASA Earth Observatory műholdfelvételei is drámai képet mutatnak. A Landsat 8 és a Landsat 9, illetve a NOAA-20 műholdak által több hullámhossz-tartományban készített képeken az is látszik, hogy monszun felhőszakadásait a felmelegedés miatt olvadó gleccserek is tetézik.

A NASA műholdjainak augusztus 4-én készült felvétele... Fotó: NASA Earth Observatory

és ugyanaz a terület augusztus 28-án Fotó: NASA

Mint az a Live Science összeállításából is kiderül, Pakisztánban közel 7000 magashegyi gleccser található, a gleccsertavak közül pedig több is kiöntött, további lokális helyi áradásokat okozva.

Augusztus 30-án a pakisztáni kormány vészhelyzetet hirdetett és az ENSZ közreműködésével nemzetközi segítséget kért.

