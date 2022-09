Még ötven év és az Egyesült Államokban is kisebbségben lesznek a keresztények

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Ha a mostani trendek folytatódnak, fél évszázad múlva már az Egyesült Államokban is kisebbségbe kerülnek a keresztények – állítja a Pew Research Center adatai alapján a Guardian. A kutatóközpont négy kérdés mentén vázolt fel különböző elméleti modelleket, ez alapján jutott erre a következtetésre. A kérdések például a következők voltak:

Mi történik, ha a keresztények az elmúlt években tapasztaltak alapján hagyják el a vallásukat?

Mi történik, ha a vallási hovatartozás változásai felgyorsulnak?

Mi történik, ha a vallási csoportok tagjai nem változtatnak hitükön, de a demográfiai trendek, például a bevándorlás és a halálozások és születések aránya a jelenlegi mutatók alapján alakul?

A kutatóközpont elméleti modelljei szerint az amerikai keresztények lakosságon belüli aránya még akkor is zuhan 10 százalékot ötven év alatt, ha csak a demográfiai mutatók változnak. Ez főként amiatt van, hogy a keresztények átlagosan jóval idősebbek, mint a nem elkötelezettek, akiknek egy jelentős része ráadásul mostanában lép abba a korba, hogy családot alapítson.

Ha az egyházi hovatartozásban bekövetkező jelenlegi trendek folytatódását veszik alapul, a keresztények, még ha a legnagyobb vallásos csoportot alkotják is, 2070-re már kevesebb, mint a felét jelentik majd az amerikai társadalomnak. Ebben a modellben a vallásukban nem elkötelezettek aránya 40 százalék körülire nő. Az egyik legszélsőségesebb kísérleti modell szerint még az is elképzelhető, hogy a nem vallásosak aránya néhány százalékponttal meghaladja majd a magukat kereszténynek vallók arányát. A Guardian összefoglalója szerint a keresztények aránya a társadalomban minden lehetséges forgatókönyv szerint csökkenni fog az elkövetkező évtizedekben. Egyúttal azt is kimutatták, hogy az ateisták aránya minden forgatókönyv szerint nőni fog.

A trendek nem függetlenek az iskolázottságtól. Egy nemrégiben készített felmérés szerint az amerikaiak körében lassan, de biztosan többen fogadják el Charles Darwin evolúcióelméletét, mint ahányan elutasítják azt. Márpedig ez korántsem annyira egyértelmű, mint ahogy az a szekularizált Európában tűnhet: az evolúció elfogadottsága együtt nőtt a lakosság iskolázottságával, például azzal, hogy 2018-ban kétszer annyian szereztek diplomát Amerikában, mint 30 évvel korábban. Ennek eredményeként, ahogy arról a Qubiten is beszámoltunk, miközben 2005-ben még csak az amerikaiak 40, 2019-ben már az 54 százaléka fogadta el az evolúciót.

