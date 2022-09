Mesterséges intelligencia bizonyított a leghalálosabb tumorfajta ellen

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Taiwani kutatók rákdiagnosztizálásra alkalmas mélytanuló orvosi szoftvert fejlesztettek, amellyel a hasnyálmirigyrák diagnosztikáját szeretnék javítani. A mesterséges intelligencia alapú orvosdiagnosztikai program 90 százalékos biztonsággal azonosította a tesztmintákban a tumoros elváltozást – adták hírül a Radiology szaklapban.

Az összes tumoros megbetegedés közül a hasnyálmirigyrák túlélési esélyei a legkisebbek, ami szoros összefüggésben áll azzal, hogy a hasnyálmirigyben a 2 centiméteresnél kisebb daganatokat ultrahangos eljárással egyáltalán nem veszik észre, de még a CT-vizsgálat során sem fedezik fel a kétötödüket.

Az elváltozást nemcsak azért nagyon nehéz kiszúrni, mert nem okoznak könnyen azonosítható tüneteket, hanem azért is, mert a hasnyálmirigy a hasüregben rejtve, a gyomor és más hasüregi szervek takarásában helyezkedik el. A hasnyálmirigy elhelyezkedése és viszonylag nagyfokú egyedi eltérései miatt kihívást jelent a már felfedezett tumor pontos lokációjának meghatározása is. Az egyékbént gyorsan áttétet adó daganatot éppen ezért az esetek túlnyomó többségében későn, többnyire már csak akkor fedezik fel, amikor a környező szervekre is átterjedt, vagyis amikor már nem operálható.

A taiwani szoftverfejlesztő orvosok, három különböző adatbázisból, összesen közel 1700, hasnyálmirigyrákkal már diagnosztizált beteg, valamint összesen közel 2800 egészséges ember hasüregi CT-felvételét használták fel a mélytanuló algoritmus kiképzésére. A program teszüzemben összességében 90 százalék körül teljesített a rosszindulatú hasnyálmirigy-daganatok felismerésében, és még a 2 centiméternél kisebb tumorok háromnegyedét is kiszúrta. Ezzel összességében úgy dolgozott, mint a legtapasztaltabb radiológusok, a kezdő szakembereket magabiztosan utasította maga mögé. A program további előnye, hogy a tumor helyét is nagy pontossággal meg tudta határozni, ami a valóságban, a hasnyálmirigy elhelyezkedése miatt meglehetősen nehézkes. Bár a kutatók szerint a szoftver hatékony kiegészítője lehet az orvosok által végzett rákdiagnosztikának, miután a programot egyelőre csak ázsiai betegek mintáin tesztelték, további kutatásokra lenne szükség, mielőtt élesben is bevetik.

