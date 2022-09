Bámulatos videón látható, hogyan igyekeznek felszámolni a Csendes-óceánon úszó szemétszigetet

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Az Ocean Cleanup 2013-ban azzal a céllal indult, hogy felszámolja az óceánokon úszó szemétszigeteket, és megtisztítsa a bolygó más természetes vizeit is. A korábbi projektek után a szervezet most egy olyan rendszert fejleszt, amely az eddigieknél nagyobb felületen tud tisztítást végezni, így a jövőben akár a teljes szemétsziget felszámolása megvalósítható.

Az Ocean Cleanup rendszernek először 2019-ben sikerült, hosszas próbálkozás után, a szemétsziget egy részét lehalásznia, azóta is azzal a céllal hozzák partra a hulladékot, hogy azt később újrahasznosítsák.

Az elsőnél nagyobb, továbbfejlesztett System 002/A-t augusztus 18-án vetették be először, most pedig már a 003-as rendszer fejlesztésén dolgoznak. Ez minden eddiginél nagyobb lesz és több hulladék felvételére lesz képes. A becslések szerint 10 ilyen rendszerre lenne szükség ahhoz, hogy a teljes, kb. 100 ezer tonnás szemétszigetet felszámolják a jövőben, írja a New Atlas.

Az U-alakú hálórendszer 2500 méter hosszú és 4 méter mély. Ezt két hajó húzza, amelyek a drónos megfigyelések alapján azonosítják a hulladékgócpontokat és állítják a hálórendszer szélességét. A hálók egy szintén hálós zsákba terelik a hulladékot, amelyet a szemétszállítóhajó kiemel a vízből, és amíg a partra szállítják, megtörténik a felszínen a szelektálás is. Ezt követően a hulladékot konténerekben mozgatják tovább.

A fejlesztésektől hatékonyabb működést, alacsonyabb költségeket és csökkent kibocsátást várnak.

