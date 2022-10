Egy töltő mind felett: 2024-től kötelező lesz az USB-C használata az Európai Unióban

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Behódolt az Apple: 2024-től az Európai Unióban a cégnek át kell állnia az USB-C csatlakozó használatára, amitől eddig mereven elzárkózott. Az Európai Parlament döntése persze nem csak az iPhoneokat és iPadeket érinti, hanem az összes gyártót, így a fülestől az ebook-olvasón át a telefonokig mindent ugyanolyan töltővel kell majd ellátni.

Az Európai Bizottság 2018-ban kezdte el vizsgálni az egységesítés kérdését, indoklása szerint azért, mert a szemétre kerülő töltők miatt 51 ezer tonna elektronikai hulladék keletkezik évente. A mostani döntés tehát jó hír a bolygónak, és jó hír azoknak is, akik nem szeretnének több kilométernyi kábelt kerülgetni otthon, hogy minden vacakot külön-külön fel tudjanak tölteni.

És úgy tűnik, hogy a látszat ellenére még az Apple-nek is jó: a Guardian szerint az egységes töltők bevezetése arra is ösztönözheti a vásárlókat, hogy a korábbi, Lightning-csatlakozós készülékeiket újra cseréljék. A cég az eddigiekben arra hivatkozott, hogy a Lightning „betiltása” gátolná az innovációt, igaz, az Apple korábban már az okostelefon formáját (téglatest) is leakarta védetni magának, és azzal vádolta a Samsungot, hogy a telefonjaik túlságosan hasonlítanak az iPhoneokra (mert téglatest formájúak). Ez nem sikerült, és úgy tűnik, hogy az Apple-nek most a Lightningtől is el kell búcsúznia.

Már törték rajta a fejüket

A döntés nem érhette váratlanul a céget: a Bloomberg szerint már májusban felmerült, hogy a következő iPhone már USB-C-s csatlakozóval érkezik majd. Ben Wood, a CCS Insight nevű tech-thinktank vezető elemzője szerint itt egyszerűen a józan ész győzelméről van szó: a legtöbb mostani készülék eleve USB-C porttal érkezik, így semmi értelme szaporítani a csatlakozók számát.

Az Európai Bizottság szerint ráadásul ezzel a felhasználók nem csak a fiókban lapuló kábeldzsungeltől szabadulnak majd meg, hanem spórolnak is: a szervezet becslései szerint a töltők egységesítésével az európai vásárlók nagyjából 250 millió eurót spórolhatnak majd meg.

Hiába szabadulunk meg a sokféle kábeltől, ez annyira sokat nem csökkent majd az elektronikai hulladékok mennyiségén: az EB szerint a közös töltő nagyjából ezer tonnányi szeméttől szabadítja meg Európát, de még így is tízezer tonnányi jut egy évre. A döntés elvileg nem vonatkozna az unión kívüli országokra, de valószínűtlennek tűnik, hogy az Apple-nek megérné többféle töltővel gyártania a készülékeit.

Scott Butler, a Material Focus nevű brit nonprofit szervezet kutatója szerint fontos lépés történt a pazarlás csökkentésével, de ez még csak félsiker, a meglévő kábelekkel is kellene valamit kezdeni: a benne található rezet, műanyagot és egyéb értékes fémeket újra fel lehetne használni, ezzel is csökkentve a műszaki szemét környezeti lábnyomát.

