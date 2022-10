Bajban a Twitter, elhallgattak a legaktívabb tagok

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Egyre népszerűbbek a felnőtt tartalmak és a kriptovalutákról szóló hírek a Twitteren, miközben sorra távoznak a korábban meghatározó felhasználók a felületről – derült ki a cég egy belső jelentéséből, amelyet a Reuters szerzett meg. Ez azért is aggasztó, mert ha van valami, amit a reklámbefektetők nem szeretnek, az épp a felnőtt tartalom és a kriptovaluta, így a cégnél elhúzódó válságra számítanak.

Tovább rontja a helyzetet az is, hogy a korábban meghatározó tweetelők is elnémultak. A jelentés nem ismertette ennek az okait, de annyi bizonyosnak tűnik, hogy a felhasználóknak az a 10 százaléka, akik a legaktívabbak voltak a felületen, egyre kevesebbet használja a Twittert. Ez a réteg termelte a felületen a tartalom 90 százalékát, és az ő tevékenységük biztosította a cég bevételének a felét is.

Korábban a hírek, a sporthírek és a szórakoztatóipar voltak a felület legkedveltebb témái, ezek tehették a Twittert „az internet főterévé”, ahogy Elon Musk korábban fogalmazott. Musk, mielőtt 44 milliárd dolláros ajánlatot tett a cégre, azon is morfondírozott, hogy a Twitter haldoklik – és a mostani trendek alapján úgy tűnik, hogy igaza van.

Az üzletembernek ettől függetlenül nagy tervei vannak a felülettel: vicces reklámokra és kevesebb cenzúrára vágyik, miközben nagy valószínűséggel a dolgozók jelentős részétől meg fog válni. Musk emellett a háromszorosára akarja növelni a regisztrált fiókok számát – ami szép teljesítmény lenne úgy, hogy a már regisztrált felhasználók is sorra elhagyják a Twittert.

A fiatalok már nem csiripelnek

A változó érdeklődés mellett a legnagyobb problémát az okozza, hogy az amerikai fiatalokat (a reklámbefektetők legnagyobb célcsoportját) egyszerűen már nem érdekli annyira a Twitter, mint régebben. 2014-ben a tizenévesek 33 százaléka nyilatkozta, hogy használja a felületet, ez idénre 23 százalékra csökkent, miközben a TikTok egyre népszerűbb a célcsoport körében.

A népszerű felhasználók egy része ennek megfelelően olyan platformokra költözött, amelyek a Twitterrel szemben kevesebb szöveget, és inkább videós vagy képes tartalmakat közölnek – ilyenek például a népszerű divattartalmak, amelyek jobban fogynak a TikTokon vagy az Instagramon.

A jelentés nem tért ki a csökkenő lelkesedés okaira, de könnyen lehet, hogy a Twitter egyszerűen elfáradt. Charlie Warzel újságíró szerint a közösségi média felületeinek is van szavatossági ideje, és ha a felhasználók elunják a twitterezést, továbbállnak, a Twitter pedig a MySpace (vagy akár az iWiW) sorsára jut.

