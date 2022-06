Elon Musk a Twitterről: lesznek reklámok, no de mi a helyzet az ufókkal?

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Musk csütörtökön videómeetingen köszöntötte az általa megvásárolni kívánt (?) Twitter alkalmazottait, akik egyből mély vízben találták magukat: a Tesla- és SpaceX-vezér a közösségi platformot érintő elképzelései után érdekesebb témák irányába fordult, és az idegen civilizációk létén kezdett merengeni.

Mielőtt rátért volna ezekre a kérdésekre, azért elárult néhány dolgot arról is, hogy mihez akar kezdeni a Twitterrel: először is elbocsátásokat helyezett kilátásba, mert a vállalkozás szerinte veszteségesen üzemel, majd ismét hangsúlyozta, hogy ennél a cégénél is a dolgozók személyes jelenlétére számít, „de akadhatnak kivételek, és különleges esetekben indokolt lehet az otthoni munkavégzés engedélyezése”.

Ez aligha számíthat meglepőnek, miután Musk már a hónap elején közölte, hogy a Teslánál a felmondással egyenértékűnek tekinti azt, ha valaki otthonról szeretne dolgozni.

Vidám reklámok és a tudatosság kibővítése

Kiderült az is, hogy Musk a jelenlegi 229 millió Twitter-fiók számát „legalább egymilliárdra” akarja növelni. A milliárdos korábban a szólásszabadság szentségére hivatkozva azt mondta, hogy nem tartja helyesnek, ha a felületen reklámok jelennek meg, most azonban bejelentette, hogy fontos bevételi forrásként tekint a reklámra. De nem akármilyen reklámra: a milliárdos azt tervezi, hogy beszél majd a reklámbefektetők fejével, és gondoskodik róla, hogy a lehető legszórakoztatóbb hirdetések jelenjenek majd meg az oldalon.

Musk a SpaceX vezérigazgatójaként ezután kevésbé földhözragadt témákra tért át: kifejtette, hogy hiába foglalkozik űrutazással, személyesen még nem találkozott olyan bizonyítékkal, amely a Földön kívüli intelligencia létét támasztotta volna alá. Ennek ellenére nem adja fel a reményt: szerinte ha a SpaceX más naprendszereket is meglátogat majd, még idegen civilizációk nyomaira is bukkanhat, bár meglehet, hogy ezek közül több már rég el is pusztult.

A kirúgások belengetésén kívül másnak is örülhettek a Twitter dolgozói: Musk bejelentette, hogy a SpaceX küldetése „az élet multiplanetárissá bővítése”, mivel ezzel növelhető lenne „a tudatosság élettartama”. A beszélgetés vége felé egyébként Musk arra is utalt, hogy hasonló tudatossági forradalmat vár a Twitter reformjától is.

Azoknak is üzent valamit, akik a Twitter tartalomszabályozásának változásaitól tartanak: Musk elismerte, hogy a felületen „némi moderáció szükséges”, főleg azért, mert a felhasználók nem szeretik, ha online zaklatják őket, de máskülönben minél szélesebb teret akar adni a szólásszabadságnak. Emiatt sokan tartanak a felület radikalizálódásától, Musk ugyanis számos, jelenleg blokkolt tartalmat és személy tiltását sem tartja ésszerűnek vagy igazságosnak.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: