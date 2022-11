A varjak képesek a rekurzióra

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

A kétezres évek elején Noam Chomsky és más nyelvészek is úgy gondolták, hogy ha van valami, ami kifejezetten az emberi nyelvhez tartozik, az a rekurzió, sőt, ez különbözteti meg a nyelvet az állati kommunikációtól. Mint kiderült, ez nem így van: egy 2020-as kutatás bebizonyította, hogy a rézuszmajmok is képesek erre, egy nemrégiben megjelent tanulmány pedig bebizonyította, hogy a varjak is ismerik a rekurziót.

A rekurzió „egy olyan művelet, amely önmagát hívja meg, vagy egy olyan konstituens, ami egy önmagával egyező típusú konstituenst foglal magában” – szól egy általánosan elfogadott definíció. Valamivel egyszerűbben szólva: a majmok és a varjak képesek felismerni azt, hogy egy struktúrában más, jelentéssel bíró struktúrák szerepelhetnek.

Majmok, gyermekek és varjak

Az ugyan érdekes volt, hogy a rézuszmajmok képesek erre, de mégiscsak főemlősökről van szó – akár az is elképzelhető lett volna, hogy ez csak rájuk és az emberre jellemző, más fajokra nem. A varjak azonban megcáfolták ezt az elképzelést, ráadásul nem is kellett őket sokáig tanítani, mire megértették a fogalmat.



A Tübingeni Egyetem kutatói ugyanazt a módszert választották a varjak vizsgálatához, mint amit az előző wisconsini kutatásban a kollégáik használtak. Ebben az állatoknak meg kellett találniuk egy szimbólumokból álló mondatban egy szimbólumpárt kellett megtalálniuk, így például rá kellett jönniük, hogy a <()> szimbólumsorban hol található a zárójelpár.

Amikor ez sikerült, a kutatók egyre hosszabb mondatokat állítottak össze, a madarak pedig ezekben az esetekben is többször találták meg a szimbólumpárt, mint ahányszor véletlenül ráhibázhattak volna.

A varjak a hosszabb mondatokban is ugyanolyan jól teljesítettek, mint a korábbi teszteken, sőt, lekörözték a majmokat: a madarakat nem kellett külön megtanítani rá, hogy hosszabb karaktersorokban is megtalálják a szimbólumpárt.

Sőt, nem elég, hogy a varjak jobban teljesítettek, mint a majmok, hanem ugyanolyan sikeresen hajtották végre a feladatot, mint a 3-5 éves gyerekek szokták – ami azért nem kis teljesítmény egy madártól.

