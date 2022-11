Megjött Musk, ma kezdődnek a kirúgások a Twitternél

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Megkezdődtek a kirúgások a Twitternél: miután Elon Musk, a világ leggazdagabb embere 44 milliárd dollárért megvásárolta a céget, senki sem tudta, mi fog történni, de arra lehetett számítani, hogy a munkatársak nagy részétől megválnak majd. Úgy tűnik, hogy ez a Twitter alkalmazottainak a felét érinti, az értesítést a dolgozók e-mailben kapják meg, a cég irodái átmenetileg bezártak.

Mióta Musk megvette a Twittert, nem sokat árult el a terveiről, az alkalmazottak a milliárdos tweetjeiből és nyilatkozataiból próbáltak tájékozódni arról, hogy vajon megmarad-e a munkájuk, illetve egymás között küldözgetik a screenshotokat a nem hivatalos beszélgetésekről. Egymással sem mernek beszélni, a belső kommunikációs csatornákat ugyanis az új vezetőség szigorúan ellenőrzi, volt olyan alkalmazott, aki a Gestapóhoz hasonlította az új céges kultúrát.

A Reuters szerint az elmúlt hetekben káosz uralkodott a cégen belül, volt, aki anonim módon arra keresett választ, hogy vajon megemlítse-e egyáltalán az önéletrajzában, hogy a Twitternél dolgozott, mások pedig a héten már nem is nagyon erőltették a munkát, mert nem tudják, hogy a jövő héten is meglesz-e még az állásuk.

A cégnél régóta számítanak az elbocsátásokra: Musk júniusban jelentette be, hogy sok embertől fog megválni, mert szerinte a Twitter veszteségesen üzemel, egyúttal azt is bejelentette, hogy a munkaterhek is nőni fognak.

Megszűnnek a pihenőnapok, 3700 embert rúgnak ki

Ez a gyakorlatban egyelőre úgy néz ki, hogy – legalábbis ebben az évben – a céges pihenőnapok megszűnnek, és nagyjából 3700 munkavállalót rúgnak ki. Az erről szóló e-mailt csütörtökön küldték szét, volt, aki már közvetlenül ezután sem tudott belépni a rendszerbe. Azok, akiket nem rúgtak ki, a céges mailjükre kapnak értesítést, akiket viszont lapátra tettek, a magáncímükre várhatják a hírt, ők már nem férnek hozzá többé a Twitter belső hálózatához.

A dolgozók csütörtökön beperelték a céget, amiért Musk anélkül döntött a tömeges elbocsátásokról, hogy 60 nappal előtte tájékoztatta volna erről a munkavállalókat, ahogyan ezt az Egyesült Államokban előírják.

Amíg el nem csitul a vihar, a cég irodái zárva maradnak, a munkatársakat tegnap arra kérték, hogy hagyják el a munkahelyüket, vagy ha éppen oda tartanak, forduljanak vissza. A Twitter külföldről dolgozó munkavállalói az amerikai vízumukért aggódnak, mások az éves bónuszaikért, megint mások pedig egyszerűen azért, hogy lesz-e munkájuk holnap – így néz ki jelenleg az évszázad üzlete. A Reuters értesüléseit Musk és a Twitter hivatalosan nem kommentálta. A cég igazgatóságának nagy részétől Musk már a múlt héten elbúcsúzott, de ők legalább tudják, hogy nincs már munkájuk.

