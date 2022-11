A gyilkos robotok bevetését fontolgatja a San Franciscó-i rendőrség

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

A San Franciscó-i rendőrség (SFPD) egy olyan új szabályt terjesztett elő, amely lehetőséget adna a robotoknak arra, hogy élet-halál kérdésben döntsenek. A Mission Local által ismertetett tervezet szerint az SFPD engedélyezné, hogy a robotizált katonai fegyvereik „halálos erővel alkalmazhatók” legyenek, amennyiben „a lakosság vagy a rendőrök életének elvesztésére közvetlen kockázat merül fel”, és nincs más lehetőség a védelmükre.

A városvezetők már hetek óta vizsgálják a tervezetet, amelynek első változata még nem tartalmazta a robotok halálos erő alkalmazásával kapcsolatos engedélyét. Aztán a városi felügyelőbizottság egyik vezetője hozzáfűzte a szöveghez, hogy „a robotok nem használhatók erő alkalmazására senki ellen”, majd az SFPD ezt pirossal áthúzta, és a fent idézett, gyilkolásra való engedélyre vonatkozó sorral helyettesítette. A városi szabálybizottság egyhangúlag jóváhagyta a tervezetet, ami november 29-én kerül a felügyelőbizottság elé.

A rendőrség felszerelési szabályzatában foglaltak szerint az SFPD jelenleg 17 távirányítású robottal rendelkezik, amelyek közül 12 működőképes. A halálos erő alkalmazása mellett ezek a robotok a tervezet szerint engedélyt kapnának a bevetésre „kiképzés és szimuláció, bűnözők letartóztatása, kritikus események, kényszerítő körülmények, parancs végrehajtása vagy gyanús eszközök értékelése” esetén.

Bár a robotok többsége bombák hatástalanítására vagy veszélyes anyagok kezelésére szolgál, az újabb Remotec rendszerek már fegyverekkel is rendelkeznek, az F5A típusú robot például 12 kaliberű sörétes töltényekkel látható el – ezt általában bombák távolról történő felrobbantására használják. Emellett a QinetiQ Talon nevű robot is átalakítható fegyvertartásra, az ilyen módosított egységeket az amerikai hadsereg használja is, többek között gránátvetők vagy géppisztolyok kezelésére.

Egy, a Verge-nek nyilatkozó San Franciscó-i rendőrtiszt szerint „az SFPD mindig is képes volt halálos erő alkalmazására, ha a lakosság vagy a rendőrök életét fenyegették, és nem maradt más erőbevetési lehetőség”, tehát a tervezettel lényegében nem változna semmi.

Ahogy a lap írja, először a dallasi rendőrség vetett be robotot halálos erő alkalmazására, amikor 2016-ban a felfegyverzett Remotec F5A modell segítségével iktatott ki egy gyanúsítottat, aki öt rendőrt megölt, több másikat pedig megsebesített.

Októberben a kaliforniai Oakland rendőrsége is fontolgatott hasonló engedélyezést, szintén a Remotec F5A modell esetében, de végül úgy döntöttek, nem szerelik fel fegyverekkel a robotjaikat.

