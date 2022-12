Az alanyok 97 százalékánál sikeresen termelt antitesteket a forradalmi HIV-vakcina

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Egy korai fázisú vizsgálatban 36 ember kapta meg két dózisban a HIV vírus ellen fejlesztett újfajta megközelítésű vakcinát, és 35-üknél beindult az antitestek termelése, súlyos mellékhatások nélkül. A 97 százalékos eredményességű teszt elsősorban a vakcina biztonságosságát bizonyítja, azt egyelőre nem tudni, hogy az oltás védelmet nyújt-e a fertőzés ellen.

A HIV-vakcinák fejlesztésének története tele van bukott kísérletekkel, így már ez is nagy eredménynek számít. Az AIDS betegséget okozó humán immundeficiencia-vírus ugyanis gyorsan mutálódik új törzsekké, amelyek könnyen kikerülik az immunitást. Ezért a legújabb kísérletekben olyan vakcinák fejlesztésére törekednek, amelyek a B-sejteknek nevezett immunsejtek egy típusát serkentik, hogy széles körben semlegesítő antitesteket állítson elő. Ezek az antitestek a vírus azon részei ellen irányulnak, amelyek kevésbé változatosak a különböző törzsek között.

A vírusfertőzések során az adott vírusra specializált B-sejteknek csak egy töredéke képes széles körben semlegesítő antitesteket termelni, és a kutatók szerint a HIV esetén ezt a sejtcsoportot úgy lehet aktiválni, hogy vírusfehérjéket építenek a vakcinába. A többek között a Scripps Kutatóintézet, a Fred Hutchinson Rákkutató Intézet és az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézetek által fejlesztett új kísérleti vakcina a HIV felszínén található, gp120 nevű fehérje egy részét tartalmazza, hogy segítse a vírus sejtekbe jutását.

A kis létszámú tesztben 48 HIV-fertőzött önkéntes vett részt, közülük 36-an kaptak két alacsony, illetve két magas dózist az oltásból, két hónap különbséggel beadva, míg 12-en a sóoldatot kapó kontrollcsoportba tartoztak. A résztvevőktől 16 héten át vettek rendszeresen vérmintát, és a vizsgálat végére a HIV-vakcinát kapott alanyok 97 százaléka rendelkezett HIV-specifikus, széles körben semlegesítő antitesttel.

Bár a magas dózisú vakcina valamivel több antitestet termelt, az alacsony és magas dózisú csoportban hasonló volt a kialakult antitestek szintje. Ezek az antitestszintek arra utalnak, hogy a lehetséges kezelést emlékeztető oltásokkal kell kiegészíteni. Míg súlyos mellékhatásokat nem tapasztaltak, az összes résztvevő 98 százalékánál előfordultak enyhe mellékhatások, például fejfájás, fáradtság vagy érzékenység az injekció beadásának helyén.

A Science folyóiratban megjelent tanulmányt kommentáló szakértők egyetértenek abban, hogy a B-sejtes immunválasz alapján a eOD-GT8 60mer névre hallgató, új fejlesztésű szer az eddigi legígéretesebb potenciális HIV-vakcina, még úgy is, hogy azt egyelőre nem bizonyították, hogy véd is a HIV-fertőzés ellen. Megjegyzik, hogy a vakcina új megközelítésének finomhangolásával más gyorsan mutálódó vírusok, például az influenza vagy a dengue elleni oltások fejlesztését is javíthatják a jövőben.

