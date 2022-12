Felfüggesztették a Musk repülőjét nyomon követő fiókot a Twitteren

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Új biztonsági előírást hoztak szerdán a Twitteren: innentől fogva tilos olyan fiókot üzemeltetni a platformon, ami valós idejű tájékoztatást nyújt valaki más pontos tartózkodási helyéről. A hivatalos indoklás szerint az új szabálynak a felhasználók védelme az oka, mások szerint viszont az @ElonJet fiók elleni célzott támadás: ez az account követte valós időben, hogy merre jár a tulajdonos, Elon Musk magánrepülője.

Ezt a forgatókönyvet támasztja alá az is, hogy csütörtökön előbb indoklás nélkül felfüggesztették a fiókot, majd miután visszaengedték a Twitterre, bejelentették az új szabályokat, és ismét elérhetetlenné vált az @ElonJet. Musk a cég megvásárlásakor külön is megemlékezett a fiókról, ekkor még azt mondta, hogy bár nem tetszik neki, hogy követik, de a szólásszabadságba ennek is bele kell férnie.

Eddig fért bele: a Bill Gates, Jeff Bezos és Mark Zuckerberg gépeit követő fiókok még órákkal azután is működtek, hogy az ElonJet elérhetetlenné vált, igaz, mostanra ezeket is betiltották.

A szólásszabadság visszaállítása

A fiókok mögött egy kaliforniai egyetemista, Jack Sweeney állt, akinek a saját fiókját is felfüggesztették. Musk először próbálkozott szép szóval is: januárban ötezer dollárt ajánlott fel Sweeneynek az account megszüntetéséért, aki visszautasította az ajánlatot. Ez már magában is különösnek tűnik, ha figyelembe vesszük, hogy a Twitter megvásárlásakor Elon Musk a szólásszabadság visszaállítását hirdette, ez alatt azt értette, hogy mindenki azt mond, amit akar.

Musk első intézkedései közé tartozott Donald Trump, Kanye West és Jordan Peterson felfüggesztett fiókjának visszaállítása. A milliárdos eredetileg éppen azzal indokolta a Twitter felvásárlását, hogy felszámolja az általa észlelt baloldali túlsúlyt, és visszaállítsa a szólásszabadságot „a törvény által szabott keretek között”.

