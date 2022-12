Akkora a gyógyszerhiány Európában, hogy a német orvosi kamara elnöke felvetette a közösségi gyógyszerbolhapiacok ötletét

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Egész Európában, így Németországban is egyre inkább hiánycikknek számítanak a különféle antibiotikumok, lázcsillapítók és gyerekbetegségekre adható gyógyszerek. Az egyre elkeserítőbb helyzet miatt Klaus Reinhardt, a német szövetségi orvosi kamara elnöke kedden arra buzdította a németeket, hogy aki egészséges, adja át a környékén élő betegeknek meglévő piruláit. Reinhardt azt is hozzátette, hogy a különféle közösségekben el tudna képzelni gyógyszerekre specializált bolhapiacokat is. Orvosok és gyógyszerészek is hevesen tiltakoztak az ötlet ellen, és felhívták a figyelmet arra, hogy a lejárt szavatosságú orvosságok életveszélyesek lehetnek.

A német orvosi kamara a felhördülésre reagálva hozzátette, nem szó szerint értette a bolhapiacot, viszont a jelenlegi tridémia, vagyis a koronavírus-, az RSV- és az influenza-fertőzések felfutása idején a kamara elképzelhetőnek tartja, hogy az emberek családi és baráti körben kisegítsék egymást olyan gyógyszerekkel, amelyek nem vénykötelesek és bontatlan a csomagolásuk.

Az ötlet amiatt fordulhatott meg Reinhardt fejében, mivel óriási hiány van gyógyszerekből a globális és az európai piacon is. A Financial Times szerdán arról számolt be, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) rendelkezésére álló, 35 ország adatai szerint 80 százalékukban hiány van amoxicillinből és hasonló antibiotikumokból. Európában és az Egyesült Államokban olyan, náthás és influenzás tüneteket enyhítő készítményekből is hiányról számoltak be a gyógyszerészek, mint a paracetamol.

Az Egyesült Királyságban a múlt héten a súlyos hiányok miatt egy új protokollt léptettek életbe, amely lehetővé teszi a gyógyszerészeknek, hogy a streptococcusok A-csoportja okozta fertőzések számának emelkedése miatt az antibiotikumokhoz hasonló alternatív szereket is kiadjanak.

A gyógyszerhiány oka elsősorban az, hogy a koronavírus-járvány miatt csökkent az igény az antibiotikumokra és a globális ellátási láncok óriási problémákkal küzdöttek, emiatt a gyógyszergyártók sokkal kevesebb terméket állítottak elő. Egészségügyi szakértők szerint azonban a jelenlegi megnövekedett kereslet és a szabályozói követelmények megnehezítik, hogy a gyógyszergyártók hatékonyan elégíthessék ki a piac igényeit. Lisa Hedman, a WHO gyógyszerkereslettel és -hozzáféréssel foglalkozó csoportjának vezetője hozzátette: további probléma, hogy az egyes országok nem számítottak arra, hogy a felső légúti megbetegedések ennyire ledöntik az embereket a lábukról alig egy évvel az után, hogy az országok elengedték a maszkviselési kötelezettséget.

