Az amazóniai esőerdő nagy védelmezője lesz Brazília környezetvédelmi minisztere

Lula da Silva, Brazília megválasztott elnöke, aki január 1-től lép hivatalosan is a dél-amerikai állam élére, csütörtökön megnevezte az ország következő környezetvédelmi miniszterét: a posztot az a Marina Silva tölti be napokon belül, aki zöld politikusként 2010 óta három elnökválasztáson indult, de környezetvédelmi aktivistaként is ismert.

Ahogy az AP hírügynökség írja, a bejelentés azt jelzi, hogy az új kormány prioritásként kezeli majd az illegális erdőirtás visszaszorítását az Amazonas területén, még akkor is, ha ezzel összeütközésbe kerül a hatalmas ipari erőkkel. Lula és Marina Silva is részt vett az ENSZ novemberi klímakonferenciáján, ahol ígéretet is tettek arra, hogy 2030-ra teljesen megszüntetik az amazódniai sőerdőben történő irtásokat.

Silva 2003 és 2008 között, Lula előző elnökségének nagyobb része alatt már volt környezetvédelmi miniszter, és már akkor is a legfőbb feladatai közé tartozott az erdőirtások csökkentésének felügyelete. Most ugyanott veheti fel a fonalat, miután az előző elnök, Jair Bolsonaro hivatali ideje alatt 15 éves csúcsot döntött az amazóniai erdőirtás.

Marina Silva és Lula 2022. december 29-én Fotó: EVARISTO SA/AFP

Lula da Silva az új ciklusa alatt szélesíteni tervezi a koalícióját, hogy a centrista pártok támogassák a kongresszusban kisebbségben lévő baloldalt. Ennek a jele lehet Silva kinevezése is, aki az elnökkel és körével való nézeteltérései miatt távozott az előző Lula-kormányból.

A megválasztott elnök Silva mellett megnevezte az ország első őslakosügyi miniszterét is, valamint egy egykori szójatermelőt nevezett ki mezőgazdasági miniszterének.