Németországban a zöld aktivisták illegálisan befoglaltak egy komplett szénbányát

Kövekkel dobálták és festékkel öntötték le a rendőröket és azok autóit klímaaktivisták egy elhagyatott nyugat-németországi falu, Lützerath melletti bányában, ahonnan a rendőrség erővel készül őket kiszorítani, miután a klímavédelmi aktivisták jogerősen pert vesztettek a bíróságon is – adta hírül a Deutsche Welle. Az aktivisták évek óta megszállták a falut, amit szerintük a teljes pusztulás veszélye fenyeget a mellette lévő szénbánya miatt, amit Németország energiaipari óriáskonszernje, az RWE üzemeltet. Miután több klímavédelmi szervezet, köztük a Last Generation és a Fridays for Future is a bánya bezáratása mellett kardoskodtak, tüntetők százai foglalták el illegálisan a szénbánya területét és a még meglévő falusi házakat.

Január 9-én, hétfőn a rendőrség bírósági határozattal próbálta a tüntetőket kitessékelni a területről, ám nem jártak sikerrel. Ha a tüntetők szerdáig nem távoznak, erővel toloncolják ki őket a bánya és a mellette lévő elhagyatott falu területéről. A tüntetők száma azonban a bíróság döntését követően többszörösére nőtt, immár a bányát, a faluban még álló házakat is elfoglalták, és hat méter magas barikádokat emeltek az általuk illegálisan elfoglalt területek köré.

Területfoglaló aktivisták a holland-német határnál lévő Lützerath földútjain Fotó: ROB ENGELAAR/ANP via AFP

A Lützerath környékén kialakult polgári engedetlenség és feszültség kényelmetlen helyzetbe sodorta a németországi Zöld Pártot, amely mind szövetségi szinten, mind az érintett szénbányának otthont a Észak-Rajna-Vestfáliában tagja a kormánykoalíciónak. Bár a párt a zöld átmenet elkötelezett híveként nyert mandátumokat, az ukrajnai háború miatt a kormánykoalíció változtatott a szénbányák bezárására tett korábbi vállalásain. Mona Neubaur, a német kormány klímavédelemért felelős minisztere hangsúlyozta, hogy az RWE öt másik falu megmentése mellett azt ígérte, hogy 2030-ig befejezi a szénbányászatot az ország teljes területén. Neubaur hangsúlyozta, hogy a politikai célok elérése nem járhat agresszióval.

Janine Wissler, az ellenzéki baloldali párt vezetője szerint azonban a lützerathi bánya működtetése a klímavédelem arculcsapása. A bánya ügyét politikai célokra használó Wissler vitára hívta Robert Habeck német gazdasági minisztert, aki a Zöld Párt tagja. Wissler azzal vádolja a zöldeket, hogy az RWE érdekei mentén elárulták a saját politikai akciótervüket.

