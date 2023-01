„Ágyúval lő macska”: megírattuk a magyar középiskolai felvételit a ChatGPT-vel

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Ma zajlanak a középiskolai felvételik, ahol a diákok magyarból és matematikából írnak tesztet, mi pedig ennek alkalmából kipróbáltuk, hogy felvennék-e a világot jelenleg legjobban érdeklő chatbotot egy magyar középiskolába.

Az amerikai OpenAI kutatólaboratórium által tavaly novemberben bemutatott ChatGPT-nek azt a feladatot adtuk, hogy oldja meg a 2022-es középiskolai felvételi feladatsorait, természetesen magyar nyelven. A mesterséges intelligencia nem teljesített kimondottan jól: magyarból 20 pontot szerzett a lehetséges 50-ből, matematikából 12-t, szintén 50-ből, ami azt jelenti, hogy nem érte el a humán felvételizők tavalyi, egyébként 7 év után legjobb átlagpontszámát, ami a magyar feladatsor esetében 30,01 pont volt, matematikából pedig 22,66 pont.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a ChatGPT jellemzően azoknál a feladatoknál akadt el, ahol képeket, táblázatokat vagy grafikonokat kellett volna értelmeznie, vagy sorrendeket, elrendezéseket megállapítania. A többi feladatban viszont meglepően ügyes volt, még úgy is, hogy nem kimondottan magyar szövegeken tanították be a nyelvi modelljét. (Az, hogy a magyarral az angolhoz képest egyelőre meggyűlik a baja, abból is gyanítható, hogy az amerikai orvosi szakvizsgán viszont meglepően jó eredményt ért el.)

A magyar nyelvi felvételiben születtek kimondottan vicces megfejtések

Nézzük a tavalyi magyar felvételi feladatait! Először a kérdések olvashatók, azután a ChatGPT által adott válaszok, amiket a hivatalos javítási-értékelési útmutató alapján pontoztunk.

Legalább az utolsót eltalálta. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Az első feladatnál kapásból nem sikerült betartani az egybetűs keretet. Erre viszont nem jár pont, mert a megoldókulcs szerint egész feladat együtt érne 1 pontot, ha mindhárom megoldás helyes.

Küzdöttünk a csetben, de nem sikerült felkérni arra, hogy megoldja a feladatot. De azért írt nekünk néhány mondatot. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Egyébként a „Juli kikerekedett szemekkel nézte a felé nyújtott dobozt." mondatot következetesen problémás, inadekvát jelentésűnek minősítette, lehetetlen volt tehát rábírni arra, hogy tulajdonságot társítson hozzá.

Itt valószínűleg az sem volt neki egyértelmű, hogy melyik mondatra kellene írnia. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

4 pontot szerezhetett volna, helyette viszont szórakoztató megoldásokat tálalt a 3. feladatban.

Úgy néz ki, tippelésben elég rosszul teljesít. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

A 4. feladatban egyedül a 4-es pontot találta el, azonban a javítókulcs szerint akkor kaphatna 1 pontot, ha minimum 2 helyes megoldást adott volna.

Pedig van: a B-hez a 4-es verscím tartozik. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

A ChatGPT itt nem ért egyet a javítókulccsal. Viszont ez azt is jelenti, hogy pontot sem szerzett a feladatban.

Az 5. feladat B részének megoldása egész jól sikerült (az A-ban található dominós sorbarendezéssel elakadt) Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

A ChatGPT 2 pontot kaphatott volna erre a részre (ha a felsorolt nevekből választ, azok viszont képként nem voltak olvashatók számára, ezért engedékenyek vagyunk).

A költői eszközök felismerése váratlan volt. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

A költői eszközök közül csak az ellentétet (az elsőt) nem ismerte fel. Így erre 3 pontot kaphat.

A helyesírása példás, de azért így sem lett minden megoldása hibátlan. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Az a, b, és c megoldások nem sikerültek, de a d és az e jó lett, ami 2 pontot jelent.

Az állatokkal kapcsolatban is van némi kavarodás a válaszok között. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Sajnos csak két állatot talált el, így nem adható pont a feladatra. A 8. feladat első részének megoldása szintén nem sikerült túl fényesen:

A toldalékok rendszere kifogott rajta. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

A következő egy hosszú szövegértési feladat volt, ahol csak néhány megoldást tudtunk értékelni.

Az információk szövegből történő kinyerése elég jól ment neki. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Itt is sikerült majdnem mindent eltalálnia. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

A 9-es feladatra (kihagyva a képes feladatrészt) összesen 7 pontot tudunk adni.

Megkértük arra is, hogy készítse el az esszét. Valószínűleg úgy érezte, hogy nem jutott rá elég ideje, mert az utolsó mondat váratlanul félbeszakadt. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Gyakran előfordul, hogy a ChatGPT megismétli a kérdést, ezzel terjengőssé válnak a válaszai. A 10. mondata viszont nem teljes, emiatt mindenképpen pontlevonás jár. Ugyanakkor az írásképe és a helyesírása szuper, erre máris kaphat 3 pontot. A tartalmi elemekre még 3 pontot adtunk.

Magyarból tehát összesen: 20 pont a lehetséges 50-ből (a tavaly felvételizők átlagpontszáma: 30,01 pont).

Matekból gyorsan érkeztek a többnyire rossz megoldások

Folytassuk a matematikával! (Itt a 2022-es feladatsor, itt a javítókulcs.)

Az A, a B és a C kiszámítás remekül ment a ChatGPT-nek, a törtes feladattal viszont elakadt, ezt külön is megpróbáltuk megoldatni vele. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Vannak feladatok, amiket át kellett fogalmaznunk, mert a PDF-ből másolással értékes információk vesztek el, például a törtvonalak.

... de hiába írtuk be máshogy, így sem volt sikeres a próbálkozás. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Azonban így sem volt olyan sikeres a feladatmegoldás, a ChatGPT az első feladatban 3 pontot szerzett.

Ennél a feladatnál sajnos a köbös mértékegységek értelmezése volt sikertelen, viszont a másik két sor mértékegységváltásait tökéletesen megoldotta a ChatGPT. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Az, hogy a b, feladatban mi történt, rejtély, de az a-ra és a c-re jár a 3 pont.

A sorba rendezési feladatnál az ábrák értelmezési lehetőségének hiánya miatt nem teljesített jól a gép, viszont azok a megoldások, amiket javasolt, egész helytállóak az általa megismert szabályok alapján. Ráadásul azt is hozzátette, hogy a középső négyzetben nem lehet X (igaz, azt nem árulta el, hogy melyik középső négyzetben). Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Erre a feladatra nem adtunk pontot, mert az elfogadható megoldások száma helyett kétszer annyit adott meg (itt a túl sok rossz megoldás felsorolása pontlevonással jár).

A 4. feladatban egy grafikonról kellett volna adatokat leolvasnia, az 5.-ben pedig egy négyszögben szögeket kellett volna számolnia. Mivel képeket nem tudunk neki megadni, így ezeket a feladatokat ki kellett hagynunk.

Itt elég alaposan félrement a feladatmegoldás. A ChatGPT a végén teljesen megfeledkezett arról, hogy nem lehet maradéka az osztásnak a feladat értelmében. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Tibi érdemjegyeinek kiszámításaihoz a 6-os feladatban egyenletet kellett volna használni. A ChatGPT számítási taktikája nem teljesen őrültség, ugyanakkor a végén becsúszó logikai bukfenc miatt csupán 1 pontot adtunk neki a 6-ból.

Tippeléssel nem bíznánk meg a chatbotot, itt például egyetlen választ sem talált el. (A helyes válaszok: B, C, D, C) Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

A 7-es feladatban elvérzett a chatbot – itt például 4 pontot veszített:

A 8. feladat táblázatának sorait kérdések formájában oldattuk meg a ChatGPT-vel, de így sem teljesített hibátlanul. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Sajnos az egyenletmegoldás sem a ChatGPT-nek való. Az első sorra 2 pontot, a másodikra pedig 1-et adtunk. A maradék 3 viszont elveszett.

Árba nélkül is született megoldás a 9. feladatra. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Természetes ábra hiányában rosszul oldotta meg a ChatGPT a feladatot, az igyekezetre pedig nem jár pont.

A matek felvételi 10. feladata és a ChatGPT megoldása Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

A 10. feladatra 2 pontot tudunk adni (a 70 fizikai felmérést teljesítő játékos még jó megoldás), utána viszont teljesen zavarossá válik a gép logikája és a végeredmény is rossz.

Matematikából tehát összesen: 12 pont a lehetséges 50-ből (a tavaly felvételizők átlagpontszáma: 22,66 pont).



Ismét fontos megjegyezni, hogy a korrekt összehasonlítás lehetetlen, hiszen a ChatGPT nem tudta feldolgozni a képeket és grafikonokat tartalmazó feladatokat. De csak a gondolatkísérlet kedvéért: vajon felvették volna tavaly ezekkel a pontszámokkal mondjuk a budapesti Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnáziumba vagy az Újpesti Könyves Kálmán Gimnáziumba? Tavaly a maximálisan elérhető pontszám ezekben az iskolákban 200 volt, ami az általános iskolából hozott jegyekből (maximum 50 pont), a szóbelin elérhető eredményből (maximum 50 pont) és az írásbeli eredményéből (magyar 50, matematika 50 pont, összesen 100 pont) tevődött össze. Feltételezve, hogy a ChatGPT 50 pontot hozott az iskolából és 50 pontot szerzett a szóbelin, a központi írásbelin elért 32 pontjával bejutott volna a Sztehlo ének-zene tagozatára, ahol 125,5 volt a felvételi ponthatár, a Könyves Kálmánba viszont nem vették volna fel, hiszen ott legalább 168 pont kellett a bejutáshoz.

Segítsd a munkánkat! A Qubit szerkesztősége azért dolgozik, hogy a magyar nyilvánosság hiteles, alapos és közérthető tudományos ismeretekhez jusson. Tesszük ezt politikamentesen, közszolgálati hevülettel, száznál több kutató és tudós bevonásával. Égető kérdések, dermesztő válságok és zavaros álhírek sűrűjében igyekszünk tartani a fáklyát immár havi bő hétszázezer olvasónknak. Cikkeink ingyen olvashatók, de nem ingyen készülnek.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: