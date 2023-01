Visszalépett tervétől a férfi, aki ügyvéd helyett mesterséges intelligenciával képviselt volna egy embert a bíróságon

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Január elején a Qubiten is beszámoltunk arról, hogy a DoNotPay nevű, a világ első robotügyvédjeként hirdetett szolgáltatás februárban egy gyorshajtási ügyben képviselhet egy embert a bíróságon, ezzel az első mesterséges intelligencia (AI) lenne, amit élesben is bevetnek a tárgyalóteremben hús-vér ügyvéd helyett.

A New Scientist azonban most azt írja, hogy a DoNotPay végül elvetette ezt a tervet, miután állítólag jogi lépéssel fenyegették meg.

Joshua Browder, a cég alapítója korábban azt mondta, hogy mivel az Apple AirPods hallókészülékként való használata engedélyezett egyes államokban (a tárgyalás helyszínét nem nevezték meg), annak sem lehet akadálya, hogy azon keresztül AI-alapú jogi tanácsokat kapjon a képviselt személy.

Browder érdekes kísérletnek tartotta az ügyet, és mivel a tét is viszonylag kicsi volt, azt ígérte, hogy ha meg is büntetik a védencét, a cég fizeti a bírságot. De ezzel párhuzamosan egy nagyobb falatra is hajtott: egymillió dollárt ajánlott annak az embernek, aki elsőként jelentkezik arra, hogy a cég AI-ügyvédje képviselje őt a legfelső bíróságon egy közelgő tárgyaláson.

Most azonban a Twitteren jelentette be, hogy felhagy az ilyen irányú terveivel. „Miután fenyegetéseket kaptam az állami ügyészségtől, valószínűleg fél évre börtönbe zárnának, ha tényleg robotügyvédet vinnék egy fizikai tárgyalóterembe. A DoNotPay ezért felfüggeszti a bírósági ügyeket, és maradunk a fogyasztói jog területén” – írta.

Browder állítása szerint a cég ezentúl olyan ügyeket vállal majd, amelyek az orvosi számlák csökkentését, az előfizetések lemondását és a vitatott hiteljelentéseket érintik. Mint írta: „A bírósági drámákkal ellentétben az ilyen ügyek online is intézhetők, egyszerűek és alulkezeltek.”

