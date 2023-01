A valaha talált legősibb és legteljesebb múmiára bukkanhattak rá Szakkarában

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Egyiptológusok egy olyan fáraókori sírt tártak fel a főváros, Kairó közelében, amely az ország történetének eddig felfedezett legrégebbi és legteljesebb állapotban fennmaradt múmiáját rejtheti – közölte az ásatás vezetője csütörtökön.

A 4300 éves múmiára a szakkarai Dzsószer-féle lépcsős piramis közvetlen közelében, egy nemrég feltárt, az ötödik és hatodik dinasztia korából származó sírcsoportban bukkantak rá, egy 15 méter mély akna legalján – írja a Guardian a régészcsoportot vezető Zahi Hawass tájékoztatása alapján.

A Hekasepesz nevű férfihez tartozó múmiát egy habarccsal lezárt mészkőszarkofág rejtette magában.

Ezt a táblát is a friss ásatáson tárták fel Fotó: KHALED DESOUKI/AFP

A talált sírok között megtalálták továbbá az ötödik dinasztia utolsó fáraója, Unisz uralkodása idején élt pap, Khnumdzsedef sírhelyét is. A férfi a hivatalnokok és a nemesek felügyelőjeként is munkálkodott, és Hawass szerint sírját a korabeli mindennapok jelenetei díszítették.

Egy másik sír a Meri nevű hivatalnokhoz tartozott, akit „a titkok őrzője” és „a palota nagy vezetőjének asszisztense” címeket is viselte a közlemény szerint.

Néhány darab a szakkarai lelőhelyen talált szobrok közül Fotó: KHALED DESOUKI/AFP

A szakkarai lelőhelyen ezen felül több szobrot is találtak, amelyek között szolgákat ábrázoló darabok is voltak, de olyanok is, amelyek egy férfiről és feleségéről készültek.

