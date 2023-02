Budapesten is érezni lehetett a keddi romániai földrengést

facebook twitter tumblr linkedin

A Románia déli részén található Gorj megyében mért hétfő délutáni, 5,2-es erősségű földrengés után kedden is megmozdult a föld a szomszédos országban. A helyi idő szerint 15:16-kor történt keddi rengés a Richter-skálán 5,7–es erősségű volt, és két kisebb (3,4 és 3,5) utórengés is követte – írja a román Digi24.

A földrengést 6,2 kilométeres mélységben regisztrálták, és a román híradások szerint az epicentrumtól kb. 250 kilométerre lévő Bukarestben is érezni lehetett, míg a közösségi beszámolók szerint Magyarországon is több helyen, például Gyulán és Budapesten is lehetett észlelni a földmozgást.

A Maszol információi szerint a katasztrófavédelemhez több segélyhívás érkezett, lakások és házak rongálódtak meg, míg a rengés epicentrumától 20 kilométerre fekvő Târgu Jiuban a városházáról evakuálni kellett az embereket. Személyi sérülésről egyelőre nincs hír.

A hétfői 5,2-es erősségű rengés 13,2 km mélységben történt ugyancsak Gorj megyében, és azt Kolozsváron, Temesváron, Szerbiában és Bulgáriában is érezni lehetett, de káresetekről nem lehetett hallani. A román földtani intézet igazgatója, Gheorghe Mărmureanu ezzel kapcsolatban elmondta, hogy nem lehet összefüggés a törökországi rengések és a romániai történések között, és az 1977-es, több mint 1500 ember halálát okozó 7,4-es földrengéshez hasonló eseményre a becslések szerint 2040-ig nem kell számítani.

A Transtelex Mihai Diaconescu szeizmológust is idézi, aki azt állította, hogy a Románia délnyugati részén időről időre bekövetkező, 4-5 körüli erősségű rengések az olaszországi tektonikus rendszerekkel hozhatók összefüggésbe.

