Kitömött madarakból készíthetnek drónokat, amikkel állatok és emberek után lehetne kémkedni

Életszerűbb, csendesebb és még a tudományos kutatásokban is használható, viszont kicsit morbid drónötlettel álltak elő az Új-Mexikói Műszaki Egyetem munkatársai. A New Scientist számolt be róla, hogy Mostafa Hassanalian kutatócsapatával olyan drónokat fejleszt, amik a mechanikus alkatrészeket preparált állatmaradványokkal ötvözik. Ezzel természetesebb, jobban álcázható külsőt kölcsönöznek a megfigyelésben is használható eszközöknek.

A propellerek helyett madárszárnyak és a madarak mozdulatait imitáló mechanika segít a bizarr drónokat a levegőben tartani. Ezekre madárfejeket és tollakat is elhelyeznek, hogy még jobban hasonlítsanak az igazi madarakhoz. Ennek köszönhetően a drónnal közelebb merészkedhetnek vadon élő madárrajokhoz, de más, akár katonai célú megfigyeléseket is kisebb feltűnéssel végezhetnek.

Január végén két prototípust is bemutattak az egyetem munkatársai. Az egyik egy hagyományos drón szerkezetére épült, kiegészülve egy fácánfejjel és tollazattal, a másik pedig valódi galambszárnnyal repült, amit a mesterséges madártestre erősítettek.

Ezekkel már tesztrepüléseket végeztek, és a kutatások folytatásaképp előállítottak olyan variációkat is, amelyekben halott varjak és kolibrik szárnyait használták fel. A preparált szárnyak használatának előnye, hogy az egyébként rendkívül bonyolult és összetett madárszárnyakat így nem szükséges mesterséges megoldással utánozni. Ugyanakkor a drónokra erősített szárnyak és a mechanikus helyetteseik sem képesek minden apró mozdulatot lemásolni, mivel a madarak szárnyai egy sor apró izmot és ínszalagot is tartalmaznak. Ezeket pedig mechanikával egyelőre nem tudják helyettesíteni.

Így nincs mód arra sem, hogy minden szárnymozgást imitáljanak, arra viszont használhatók ezek a mesterséges madarak, hogy megfigyeljék, miért teszi energiatakarékosabbá a rajok repülését a különböző alakzatok felvétele. Tömeges elterjedésükre viszont mindenképpen várni kell, egy sor etikai aggályt vet fel, hogy madártetemeket részben vagy egészben használjanak fel

