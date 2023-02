Utánaszámoltak: kiderült, hogy kétszer annyi szigete van Japánnak, mint eddig hitték

facebook twitter tumblr linkedin

2021-ben a japán liberális demokrata párt egyik képviselőjének javaslatára eldöntötték, hogy felülvizsgálják a szigethelyzetet az országban. A képviselő azzal indokolta a javaslatot, hogy ez Japán nemzeti érdeke, de egyébként is időszerűnek tűnt: a legutóbbi hasonló felmérést 1987-ben végezte el az ország haditengerészete, de ehhez csak papíralapú térképeket használtak.

Az új, modern technikát is igénybe vevő felmérésben ugyanazokat a kritériumokat alkalmazták, mint a harmincöt évvel ezelőtti felmérésnél: csak a száz méternél nagyobb átmérőjű szárazföldi területeket tekintették szigetnek, mégis sokkal több szigetet azonosítottak, mint az előző alkalommal.

Még nem hivatalos

Míg 1987-ben 6852 szigetet azonosítottak, a mostani, légifelvételeket és műholdképeket is felhasználó vizsgálat során újabb 7273 sziget került elő, ezzel együtt a hivatalos szám összesen 14125-re emelkedhet, amikor hivatalosan is bejelentik az eredményeket, ez néhány héten belül várható.

A szigetek hovatartozása elvileg nem is lenne mindegy: Japánnak Kínával, Tajvannal, Dél-Koreával, Vietnámmal, a Fülöp-szigetekkel, Malajziával és Brunei Szultanátussal is vannak területi vitái, a mostani számlálás valószínűleg nem jár további politikai feszültségekkel, és az is valószínűtlen, hogy az újonnan nyilvántartásba vett szigetecskékre valaki más formálna jogot.

Bár a vulkanikus tevékenység miatt előfordul, hogy Japán felségvizein új szigetek tűnnek fel, vagy éppen tűnnek el, ez érdemben nem sok mindenen változtat: 2018-ban az erózió és a jég úgy mosott el egy komplett szigetecskét, hogy azt a tőle 500 méterre lévő faluból sem vették észre, 2021-ben pedig egy új, félhold alakú sziget bukkant fel ötven kilométerre egy már ismert (és nyilvántartott) szigetcsoporttól.

