Szuperdisznók szabadultak el Kanadában

Egyre nagyobb gondot okoznak a vaddisznók Kanadában és az Egyesült Államokban, a helyzetet pedig tovább rontja, hogy a kétezres évek elejétől kezdve egyre több vaddisznó-házisertés hibrid bukkant fel a természetben. Az állatok nagyobbak, intelligensebbek és strapabíróbbak, mint a házisertések, számos betegséget hordozhatnak, és veszélyt jelentenek az őslakos fajokra is.

A szuperdisznók problémája eddig javarészt Kanadát érintette: a hibridet itteni gazdálkodók tenyésztették ki a nyolcvanas években, hogy vadasparkokban tartsák őket. Az állatok a vadászok kedvelt célpontjának számítottak, tömegével ejtették el őket, de egy idő után csökkent rájuk a kereslet, a vadasparkok tönkrementek, a gazdálkodók pedig szélnek eresztették az állományt.

Ez a kétezres évek elején kezdett el komolyabb gondot okozni: addig úgy gondolták, hogy az állatok nem élik majd túl a kanadai telet. Mint kiderült, túlélik: a házisertéshez képest nagyobb termetük miatt akár a -50 fokot is kibírják.

Megszabadulni már nem lehet tőlük

Ryan Brook, a Saskatchewani Egyetem vaddisznókutató részletének vezetője szerint a vaddisznók egész Kanadában megélnek, kivéve a legészakibb területeket. Az állatok alagutat fúrnak a hóba, az alját pedig egy helyi gyékényfélével bélelik ki.

A vaddisznók ráadásul mindenevők, és jóvátehetetlen károkat okozhatnak a helyi ökoszisztémákban: tavasszal több tonnányi fiatal kacsát és ludat zabálnak fel, de képesek egy kifejlett fehérfarkú szarvas elejtésére is, nem is beszélve az általuk okozott mezőgazdasági károkról. A hibridek eddig csak Kanadában okoztak nagyobb problémát, de akadálytalanul átkelhetnek az Egyesült Államok területére is, ahol ugyan eddig is éltek behurcolt vaddisznók, de a szuperdisznó megjelenése még itt is meglepetést okozhat.

Brook szerint kiirtani már nem lehet az állatokat, így a környezetvédelemnek inkább az őshonos fajok védelmére kell koncentrálnia. A természeti károk mellett a disznók betegségeket is terjeszthetnek, így például az afrikai sertéspestist is terjeszthetik, de az emberre is veszélyes vírusok hordozói is lehetnek.

