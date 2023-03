A botoxinjekciók az agy működését is megváltoztatják

facebook twitter tumblr linkedin

Egy friss kutatás szerint a botoxinjekció nem csak a mimikai izmokat bénítja meg, hanem hatással van a kezelést kapottak agyára is, igaz, ez a két jelenség a kísérletet végző orvoscsoport szerint összefügg egymással. A kísérletben tíz nő vett részt, férfiak nem, a neurológusok pedig a kezelés előtt és után is MRI-felvételekkel vizsgálták, hogy milyen agyi aktivitást mutatnak, amikor érzelmeket ábrázoló képeket mutatnak nekik.

A botoxkezelés előtti és utáni reakciók között a kutatók néhány különbséget találtak. Az önkénteseknek mérges, boldog és semleges arckifejezésekről készült képeket mutattak. Az injekció előtti felvételeket összevetették a kezelés utániakkal, amiből kiderült, hogy az amigdalában és az anguláris gyrusnak nevezett részen az aktivitás megváltozott.

Fernando Marmolejo-Ramos, a Dél-Ausztráliai Egyetem kutatója szerint az eltérő aktivitást a mimikai izmok bénulása okozta: hétköznapi esetben az ember önkéntelenül is utánozza azt az arckifejezést, amit lát. Ha erre nincs lehetősége, vagy csak korlátozottabban tudja mozgatni ezeket az izmokat, a kommunikáció is megváltozik, ami azt is jelentheti, hogy a kezelésen átesettek nem tudják olyan élénken átélni mások érzelmeit, mint azok, akik nem kaptak botoxot.

Botox a depresszió ellen

Ezt az elképzelést több korábbi kutatás is megerősíti: a NewScientist gyűjtése szerint az egyikből kiderült, hogy a botoxos csoport valamivel rosszabban teljesített egy érzelemfelismerő teszten, mint a kezeletlenek, egy másikból pedig az derült ki, hogy a kezeltek lassabban tudták elolvasni az érzelmekről szóló szövegeket, mint a másik csoport tagjai.

Az érzelmek nehezebb kommunikációjának a ránctalan arcbőrön kívül előnyei is lehetnek: egy 2017-es iráni kutatás szerint a készítmény sikeresebben alkalmazható a depresszió kezelésére, mint a másik csoportnak adott placebo. Ez az egyes elképzelések, például Marmolejo-Ramos szerint is annak köszönhető, hogy a betegek nem tudnak rosszkedvű arckifejezést vágni, ezért ha valami negatív impulzus éri őket, az agyuk is enyhébben kezeli, mint normális esetben szokásos lenne.

Ennek némileg ellentmond egy későbbi kutatás: ebből úgy tűnik, hogy a botox még abban az esetben is enyhítette a depresszió tüneteit, ha a beteg nem a mimikai izmokba kapta az injekciót.

