Ész Ventura: Lezárult a 2022-es pontverseny, idén is sok nyeremény várja a szerencséseket!

Kedves Ész Ventura-olvasók és megoldók!

Kis csúszással ugyan, de lezártuk a tavalyi pontversenyt, a legelső megoldók listája, valamint a kreatív megoldásokért és a bónuszkérdésekért kiosztott banánok listája megtalálható a 2022-es Dicsőségfalon, ahonnan a feladványok már megjelent megoldásait is könnyedén el lehet érni. Tavaly 33 feladványt tűztünk ki, amikre nagyjából 250 megoldás érkezett, és külön örülünk annak, hogy minden feladványra érkezett helyes megoldás.

A tavalyi Ész Ventura-pontverseny díjazását a Reflexshop, a Csodák Palotája, a Typotex Kiadó és a Pallasz Athéné Kiadó támogatja az alábbi felajánlásokkal. A sorosláshoz, ahogy korábban is, az ötöslottó sorsolását fogjuk ellenőrizhető random generátorként használni. A jövő heti sorsolásig kérjük türelmeteket, addig is, akinek tetszik a rovat, kérjük írjon az Ész Ventura vendégkönyvébe!

Reflexshop

A Reflexshop kezdettől fogva támogatója az Ész Venturának, idén két kiváló űr-sci-fi tematikájú játékot és egy bingó típusú modern partijátékot ajánlottak fel nyerteseinknek. A Mars terraformálása: Árész-expedíció a BGG on-line társasjáték-enciklopédia fórumozói szerint a világ fél tucat legjobb játékába sorolt rendkívül népszerű A Mars terraformálása c. játéknak egy újragondolt rövidebb változata, amelyben az illusztrációkra is nagy hangsúlyt fektettek. A játék a jövőben játszódik, és a címéhez hűen, cégeket irányítva törekszünk a Mars terraformálására. Ezzel szemben a LUNA Capital egy múltban, 1977-ben játszódó fikció, amelyben a Holdat kolonizáljuk. Egy érdekes játéktáblával és kellékekkel dolgozó építgetős típusú haladóbb családi játék. Végül A nagy szerencse szelence egy hangulatos partijáték akár hat játékosra, amiben a azért vannak érdekes döntési lehetőségek és a szerencse is kompenzálható.

Csodák Palotája

A Csodák Palotája felajánlásával egész napos családi belépőjegyeket sorsolunk ki Magyarország elsőként létrehozott interaktív tudományos játékterére, ahol több mint 250 fizikai jelenséget bemutató játék és eszköz próbálható ki, az Öveges professzorról elnevezett előadóteremben pedig naponta más és más izgalmas előadások és kísérletbemutatók várják a látogatókat, a különleges sokdimenziós élményvetítésekről és körmoziról már nem is beszélve. A CSOPA több mint 20 éve fogadja az ide érkező és játszva tanulni vágyó látogatókat minden korosztályból.

Typotex Kiadó



A Typotex Kiadó Katie Mack A mindenség vége (mármint asztrofizikai szempontból) és Mark Kac A véletlen rejtélyei című könyvekből ajánlott fel példányokat.

A mindenség végének öt legfőbb lehetséges forgatókönyvéről már a Qubit hasábjain is olvashattatok. Az már a könyv első oldalán kiderül, hogy a vörös óriássá duzzadó Nap kb. 5 milliárd év múlva tűzben emészti el a Földet, így tehát az univerzum vége még jóval a mi végünk utáni történet, melyről elmélkedni végtelenül haszontalannak tűnhet. Ugyanakkor, ha tudjuk hogy minden véges, az mindent más perspektívába helyez, amiről a könyv végén több kutató gondolatait is megismerhetjük. Ezen kívül a Twitter-en népszerű Katie Mack rendkívül könnyed és szellemes stílusával számos érdekes asztrofizikai jelenséget mutat be érthető módon a laikusoknak.

Az 1914-ben Nyugat-Ukrajnában született Mark Kac, lengyel-amerikai matematikus a modern matematikai (elsősorban valószínűségszámítási) gondolkodás egyik úttörője. 1940-ben jelent meg egy Erdős Pállal közösen írt cikke, amely a számelmélet új ágát teremtette meg. Tekintettel arra, hogy érdeklődése nem csak a matematikára korlátozódott, önéletrajzi könyve nagyon szerteágazó és érdekes olvasmány.

Pallas Athéné Kiadó

A Pallas Athéné Könyvkiadó célja, hogy széles körű és alkalmazható ismereteket közvetítsen közgazdaságtan, menedzsment, geopolitika és a fenntartható fejlődés terén, ezért a legfrissebb nemzetközi egyetemi kiadványokat adja ki magyar nyelven.

Ruth DeFries, a Columbia Egyetem fenntartható fejlődést kutató professzorának a Mi tenne a természet? című könyvében a természet megújulóképességéből vett analógiákon keresztül helyezi a fenntarthatóságot teljesen új megvilágításba. A könyvben számos olyan megközelítést és stratégiát ajánl, amelyek kiszámíthatatlan, hirtelen sokkokkal terhelt időkben is lehetővé teszik az élet fennmaradását.

Warren C. Sanderson és Sergei Scherbov professzorok Előretekintő élettartam című könyvükben a népesség öregedését az úgynevezett előretekintô élettartam beemelésével elemzik. Kötetükben tudományos igénnyel, ugyanakkor olvasmányos formában tárgyalják, hogy mennyire különböznek a népesség öregedési mutatói, ha azokat a kronológiai életkor helyett a várható életkorra alapozzák.