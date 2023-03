Több diktatúra van a világon, mint demokratikus ország

facebook twitter tumblr linkedin

Harmincöt év demokratizálódása fordult meg idén – derült ki a Göteborgi Egyetem demokráciakutató intézetének nemrégiben megjelent jelentéséből. A V-dem 3700 szakértő jelentéséből hozza létre az éves kimutatásait, amelyben az akadémiai és művészi szabadság különös súllyal esik latba.

Ahogy a felmérés módszertanáról szóló ismertetőben írják, a demokratikus intézmények és jogszabályok megléte vagy hiánya már magában is árulkodó, de a kutatók arra törekednek, hogy emellett a gyakorlatot is figyelembe vegyék, ennek érdekében pedig az egyes jelentéstevők értékelését egymással is egybevetik, és súlyozva próbálják megjeleníteni a demokratikus berendezkedés állapotát az egyes országokban.

A felmérés szerint a világ az elmúlt 35 évben egyre inkább a demokrácia irányába haladt, ez a trend viszont most változni látszik. Az elmúlt két évben Afganisztán, Csád, Guinea, Haiti, Irán, Mali, Mianmar, Türkmenisztán és Üzbegisztán színtiszta diktatúrává változott, de Kínában és Indiában is romlik a demokrácia állapota. Øyvind Østerud, az Oslói Egyetem politológiaprofesszora szerint ez a globális mutatókon is komoly nyomot hagy: éppen a világ legnépesebb országai tolódtak egyre inkább a diktatorikus berendezkedés irányába.

Válság, elégedetlenség, autoritarizmus

A helyzet persze nem fekete-fehér, viszont a kevésbé demokratikusnak minősített országokból számszerűen több van, mint a demokratikusaknak mondottakból. Østerud szerint ezt részben a gazdasági nehézségek okozzák: a válság miatt egyre többen elégedetlenek, és a társadalom polarizációja is erősödik. A hatóságok ennek hatására nagyobb szigorral lépnek fel, ez pedig a polgárokban akár szubjektív módon is inkább az önkényuralmi jelleg érzetét kelti, mint a demokráciáét.

A politológus szerint ráadásul a diktatorikus államok gyakran sikeresebben tudják kezelni a válságot, mint a demokráciák, ezért ilyen helyzetekben akár példamutatónak is tűnhetnek a többiek számára. Több ország viszont a demokratizálódás útjára lépett az elmúlt három évben: Østerud szerint Bolívia, Bulgária, Csehország, Dominika, Malawi, Moldova és Zambia is távolodott az autoritarianizmustól. Ez a kutató szerint leginkább a vagyoni különbségek csökkentésében mutatkozott meg, illetve abban, hogy Kelet- és Dél-Európában az Európai Unióban történő szabad mozgás csökkentette a munkanélküliséget.

A jelentés szerint Magyarországon az elmúlt tíz évben romlott a demokrácia állapota, ezzel az ország El Salvadorral, Indiával, Szerbiával, Thaifölddel, Törökországgal és Tunéziával került egy ligába. Ide a leginkább autoriter irányba haladó országokat sorolták, bár azt is kiemelték, hogy a demokratikus berendezkedés rombolásának üteme csökkent, miután a kutatás szerint már autoriterré vált a berendezkedés.

A kutatás szerint 2012 és 2022 között Magyarországon az akadémiai szabadság állapota romlott, az ország a Liberal Democracy Index (LDI, a demokrácia állapotát rangsoroló lista) 94. helyén végzett a világban.

