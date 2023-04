Több mint 30 milliárd Facebook-fotót használ az arcfelismerő AI, amit a rendőrségek is igénybe vesznek

facebook twitter tumblr linkedin

A Clearview AI nevű New York-i szoftvercég, amelynek mesterséges intelligenciát (AI) használó arcfelismerő szolgáltatását legalább 3100 bűnüldöző szerv veszi igénybe az Egyesült Államokban, elismerte, hogy már több mint 30 milliárd képet töltött le a Facebookról és más közösségimédia-platformokról, hogy azokat felhasználja algoritmusainak betanítása során.

A Hoan Ton-That vezérigazgató által a BBC-nek megosztott statisztikákból az is kiderül, hogy a Clearview közel egymillió keresést futtatott már le az amerikai rendőrségek kérésére. Bár az AI-szoftver hatósági felhasználásának részletei nem nyilvánosak, az elmúlt időszakban több szerződés kiszivárgott, de volt, hogy a szervek maguktól beszéltek az együttműködésről.

A miami rendőrség helyettes rendőrfönöke, Armando Aguilar például arról tájékoztatta a BBC-t, hogy irodája a legkülönfélébb bűncselekmények felderítésénél igénybe veszi a Clearview szolgáltatását, a lopási ügyektől a gyilkosságokig. Aguilar szerint évente körülbelül 450-szer használják az arcfelismerő technológiát, de hozzátette: „Nem azért hajtunk végre egy letartóztatást, mert egy algoritmus azt mondja nekünk.”

Ton-That elmondta, nem tud olyan esetről, amikor a szoftverük tévesen azonosított volna valakit, de ezt az állítást a tecnhológiával kapcsolatos átláthatósági problémák miatt lehetetlenség ellenőrizni. A vezérigazgató szerint ugyanakkor bármi is legyen a helyzet, a téves letartóztatások a „rossz rendőri munka” következményei, és azokat nem lehet az AI-ra kenni.

A közelmúltban több olyan esetről beszámoltak a médiában, amikor arcfelismerő szoftverek téves adatai miatt tartóztattak le tévesen embereket. 2021 áprilisában egy bolti lopással gyanúsított férfi perelte be a detroiti rendőrséget, miután egy biztonsági kamera rossz minőségű felvételét az ő arcképével azonosította egy algoritmus, majd letartóztatták. Idén márciusban pedig egy Georgia államban élő férfi történetéről lehetett olvasni, akit New Orleansben történt lopásokért tartóztattak le tévesen, miközben ő soha nem is járt Louisiana államban – a letartóztatást kezdeményező rendőrségnek a Clearview-val van szerződése. Mindkét esetben fekete férfiak voltak a tévesen azonosított gyanúsítottak.

Bár több amerikai városban, például Bostonban és San Franciscóban is elfogadtak már olyan törvényeket, amelyek korlátozzák az arcfelismerő technológiák rendőrségi és kormányzati felhasználását, a szövetségi fellépés meglehetősen lassú: a Kongresszusban már 2021-ben benyújtották azt a törvényjavaslatot, amely a bűnüldöző és hírszerző hatóságoknak tiltaná a Clearview-val való együttműködést, de a jogszabályt máig nem fogadták el.

