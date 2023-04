Kína nem lép be az ENSZ vadállatfelügyeleti programjába

facebook twitter tumblr linkedin

2021 júliusában indult útnak az ENSZ SAFE (Safety across Asia for the global Environment) nevet viselő programja, amelyben a világszervezet négy ázsiai ország vadállatkereskedelmét monitorozta volna. Az ENSZ tanácsadói azért választották ki Kínát, Thaiföldet, Vietnámot és Laoszt, mert úgy ítélték meg, hogy az itteni állatkereskedelem és állatcsempészet súlyos közegészségügyi kockázatot jelent, és azt remélték, hogy a tevékenység szigorúbb felügyeletével megelőzhető vagy megjósolható lehetne egy újabb zoonózis, vagyis az, hogy valamilyen betegség állatról emberre terjedjen.

Kína eredetileg nyitottnak mutatkozott az együttműködésre, most azonban a hatóságok visszaléptek – nyilatkozta a Reutersnek az ENSZ egy neve elhallgatását kérő munkatársa. A világszervezet szerint a tárgyalások ugyan folytaódnak, de azt sem ők, sem a kínaiak nem árulták el, hogy hol akadt el a folyamat. A hírügynökség információi szerint először a kínai erdészeti szervezet (National Forestry and Grasslands Administration, NFGA) tárgyalt a világszervezet képviselőivel, később azonban azt mondták, hogy ez nem tartozik a hatáskörükbe.

Nincs kontroll, nincs info

A bejelentés azért is aggasztó, mert Peter Li, a Human Society International nevű washingtoni nonprofit szervezet kutatója szerint bár az országban a covid kitörése után betiltották a vadállatkereskedelmet, valójában nem egészen tiltották be.

Kínában 2020 februárjában betiltották a vadállatokat szaporító farmok működését és a kereskedelmét, de ez nem minden fajra és nem minden gazdálkodóra vonatkozott. A szigorú szabályokon aztán 2022 decemberében lazítottak, azóta azoknak az állatoknak a tenyésztéséhez, amelyek kiemelt ökológiai, gazdasági vagy társadalmi értékkel bírnak, nem kell külön engedélyt kiváltani. Ez pedig nem jelent túl komoly korlátozást, az országban összesen 1800 fajt sorolnak ebbe a kategóriába.

A SAFE-hez csatlakozó országok vállalják, hogy az ENSZ és a FAO tisztségviselői ellenőrizzék a piacok, állatkertek és vadállatfarmok állapotát, és méréseket végezzenek, amikből kiderülhet, hogy mekkora az adott intézményben a zoonózis kockázata. Az együttműködésből kihátráló Kína helyét egyelőre Malajzia veszi át, az ellenőrök Sabah-ban, Borneó szigetén kezdhetik meg a munkát.

Vietnámnak és Laosznak már csak a zöld utat kell megadnia, de ez az ENSZ szerint egy-két hónapon belül várható is. Abban az esetben, ha komoly egészségügyi kockázat nyomaira bukkannak, az ENSZ tisztségviselői szerint elképzelhető, hogy a munkában részt vesz majd az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is. Kína kimaradása azért is aggasztó, mert a gyanú szerint éppenséggel egy vuhani piacról indult útjára a világjárvány, bár a helyi hatóságok ennek a vizsgálatát sem könnyítették meg a WHO ellenőrei számára.